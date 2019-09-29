【圖輯】新中國史上首次頒授儀式細節受矚　習近平追問袁隆平

「中華人民共和國國家勛章和國家榮譽稱號頒授儀式」於今天（29日）上午10時在人民大會堂舉行。 據央視報道稱，此次頒獎是「共和國曆史上首次國家勛章和國家榮譽稱號的頒授儀式」，諸多細節引發外界關注。

9月29日上午，國家勛章和國家榮譽稱號獲得者乘坐禮賓車從住地出發，在國賓護衛隊的護衛下，前往人民大會堂。（新華社）

公開報道顯示，29日上午，「共和國勛章和國家榮譽稱號」 獲得者，從京西賓館出發，他們乘坐的車輛在國賓護衛隊的護衛下，沿着復興路一路東行，前往人民大會堂。

友誼勛章獲得者是從釣魚台賓館出發，匯入整個禮賓車隊。

新華社曾就「國賓護衛隊」報道稱，當國家元首或政府首腦到中國進行國事訪問、正式訪問時，國賓護衛隊主要擔負的任務是：在抵京、離京及出席歡迎儀式的行車途中，以摩托車編隊的形式，對主賓車輛實施外交禮儀和安全警衛。

9月29日上午，國家勛章和國家榮譽稱號獲得者乘坐禮賓車從住地出發，在國賓護衛隊的護衛下，前往人民大會堂。（新華社）

此次頒獎地點為金色大廳。金色大廳是人民大會堂國家接待廳，官方曾介紹金色大廳稱，「黨和國家領導人接見外國政要和各國大使遞交國書的重要場所，號稱人民大會堂『第一廳』。」

頒獎地點為人民大會堂金色大廳。（新華社）

據央視播放畫面顯示，這次頒授儀式規格頗高，習近平、李克強、慄戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正和王岐山出席。擔任「黨和國家功勛榮譽表彰工作委員會主任」的王滬寧主持儀式。

習近平與國家勛章和國家榮譽稱號獲得者同時入場。（央視截圖）

值得關注的是，在頒獎過程中，習近平在向「共和國勛章」獲得者袁隆平頒授勛章時，問道，「有什麼進展？」袁隆平回答稱，「我們正在向1200公斤畝產衝刺！」

「世界雜交水稻之父」袁隆平，生於1930年。中國雜交水稻育種專家，中國工程院院士。在中國流行這樣的一句話：「吃飯靠兩平，一靠鄧小平，二靠袁隆平。」但是遭到了袁隆平的謝絕。

此外，有部分民眾、學者和官員建議中國政府推薦袁隆平為諾貝爾和平獎候選人。他們認為：「消除貧窮與飢餓才是最好的和平，以袁隆平為中國乃至於世界糧食事業做出的巨大貢獻，完全有資格獲得諾貝爾和平獎。」媒體評價亦評價其身價上千億人民幣，袁隆平回應道：「用財富衡量科學家價值太低級、太庸俗。」