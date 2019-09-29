民進黨通過決議文　國台辦：激化兩岸對抗圖謀取選舉私利

民進黨全代會昨日（28日）通過「社會同行世代共贏」決議文，明確拒絕中國大陸政府提出的「一國兩制」主張，也將做為2020大選的戰略方針。 大陸國台辦發言人馬曉光29日晚間表示，這個所謂「決議文」，充分暴露民進黨頑固堅持台獨分裂立場、蓄意破壞台海地區和平穩定的本來面目。其目的是激化兩岸對立對抗、壓制廣大台灣同胞改善與發展兩岸關係的呼聲，惡意操弄兩岸議題謀取選舉私利。

民進黨全代會在28日舉行，並通過「社會同行世代共贏」決議文，明確拒絕中國大陸政府提出的「一國兩制」主張。（中央社）

國台辦發言人馬曉光表示，這個所謂「決議文」，充分暴露民進黨頑固堅持台獨分裂立場、蓄意破壞台海地區和平穩定的本來面目，充分證明民進黨及其當局是兩岸關係和平發展的麻煩製造者、島內社會和諧的撕裂者和台灣同胞利益福祉的破壞者。其目的是激化兩岸對立對抗、壓制廣大台灣同胞改善與發展兩岸關係的呼聲，惡意操弄兩岸議題謀取選舉私利。

馬曉光說，台獨是絕路，只會給廣大台灣同胞帶來深重禍害。台灣是包括2300萬台灣同胞在內的全體中國人民的台灣，台灣的前途由全體中國人民共同決定。他說，大陸願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間。民進黨「獨心」不死，終將被滾滾向前的歷史大勢所拋棄。

總統蔡英文（前致詞者）28日在民進黨全代會致詞時表示，2020這一戰，「我們的對手不只在國內，更在對岸」，對岸的文攻武嚇和政治介入，只會更多，不會更少。（中央社）

民進黨的決議文包括四點主張，一、堅定捍衛台灣主權獨立，積極鞏固民主安全防衛；明確拒絕中國大陸政府提出的「一國兩制」主張，並堅定恪守黨於1999年通過的「台灣前途決議文」等，重申台灣的前途走向，屬於台灣全體住民的自決權。二、強化政府民間協力治理，提升黨與社會連結機制。

三、推動公平永續社經轉型，促成社會同行世代共贏，減少對中國大陸經濟的過度依賴；四、堅持民主人權做世界的台灣，分享轉型經驗重新定錨於國際，不將台灣的定位侷限於台灣海峽一側，而是以太平洋的台灣、世界的台灣自我期許。

陸官媒：「獨」心不改 非常露骨

《人民日報》海外網的文章指，決議文反對「一國兩制」，定位要做「世界的台灣」，「獨」心不改，非常露骨。文章又指決議文反對「一中原則」等基調，這在陳水扁時期推出的「台灣前途決議文」就有，到如今並沒有展現絲毫的「開拓」與「創新」。這也體現了民進黨兩岸政策論述的困境─想「獨」又不敢真「獨」，只能在固有的框架裏轉圈圈。

《人民日報》海外網的文章指，決議文藉由香港亂局來反對「九二共識」和「一國兩制」。圖為9月29日反修例示威的情況。（盧翊銘攝）

文章又指，決議文卻不缺乏心機。從近處說，2020台灣大選在即，陷入執政焦慮、選舉焦慮的蔡英文當局，為了勝選自然是不遺餘力不擇手段。決議文的重心和借力點就是藉由香港亂局，來反對「九二共識」和「一國兩制」，以拉抬蔡英文選情。遠的說，通過進一步妖魔化「一國兩制」，來累積台獨能量，一舉兩得。

文章又稱，大陸並不介入台灣選舉，對於民進黨試圖藉助決議文搞勝選那一套把戲，不會隨之起舞。但對民進黨操弄香港亂局，影響台灣民眾對「一國兩制」觀感，反對「九二共識」不能不保持警覺和關注，甚至有所反應。如果台當局自以為得計，繼續操弄統獨議題玩火，甚至玩過了頭，大陸對其絞索只會越勒越緊，屆時兩岸攤牌甚至戰火相向，而相應苦果卻要所有台灣人民來承受。

中評社評論文章指，在明年大選前，兩岸關係不但沒有任何改善的空間，而且還可能更一步惡化。（資料圖片）

中評社：大選前兩岸關係或惡化

中國評論通訊社今日發表的評論文章指，民進黨每次提出決議文，都具有很強的選舉目的性，此次也不例外。在整篇決議文裏，民進黨已完全脱掉中華民國的外衣，完全不見中華民國字眼，反而強調台灣為主權國家，要堅定捍衛台灣主權獨立，並認為台灣作為主權國家的存續、國家安全的維護、區域的和平穩定現況，已不再能依靠兩岸間單方面的善意，或是缺乏共同價值為基礎的經貿互動來維繫。

文章又指出，在明年大選前，兩岸關係不但沒有任何改善的空間，而且還可能更一步惡化。如果民進黨贏得選舉，那麼未來四年的兩岸關係可能危機四伏，衝擊台灣的經濟發展。

（綜合報道）