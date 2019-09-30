【觀察】大慶前夕特殊現身　習近平二次祭拜毛澤東的幾重含義

在中共建政70周年大慶前一天，中南海高層的一舉一動、尤其是集體行動無疑具有極大的政治象徵。所以，當9月30日上午，官方媒體報道「習近平等黨和國家領導人來到毛主席紀念堂，向毛澤東同志坐像三鞠躬，並瞻仰了毛澤東同志的遺容」的時候，立刻引起聚焦和解讀。

2013年12月26日，習近平帶領中共政治局常委班子到毛主席紀念堂向毛澤東坐像三鞠躬。（央視新聞視頻截圖）

特殊的祭拜

對於關注中國政治的媒體和觀察人士來說，這確實是一個值得關注的重要的政治信號。資料顯示，在歷屆中共最高領導人當中，在國慶前夕到「毛主席紀念堂」拜謁中共第一代領導人毛澤東的，習近平是第一個人。

此前的中共最高領導人，如華國鋒、鄧小平、胡耀邦、江澤民以及胡錦濤，分別在1977年、1983、1993以及2003的毛澤東生日（12月26日）親到「毛主席紀念堂」拜謁，習近平也曾在2013年12月26日，即毛澤東誕辰120周年時，帶領當時的中共中央政治局另外6常委（李克強、張德江、俞正聲、劉雲山、王岐山、張高麗）「毛主席紀念堂」拜謁。

雖然鄧小平也分別在1977年（和華國鋒等人）和1983年（和胡耀邦等人）兩次拜謁「毛主席紀念堂」，但是期間鄧小平分別擔任中共中央副主席和中共中央軍委主席，並未擔任中共總書記。所以，從這個角度上看，習近平也是在任中共總書記期間，兩次到「毛主席紀念堂」拜謁的中共領導人。

1970年代拍攝，建成後的毛主席紀念堂正門大廳。（VCG）

「毛澤東思想丟不得」

大約6年前的2013年12月26日，當上台剛剛一年的習近平帶領自己的新領導班子，第一次到「毛主席紀念堂」拜謁毛澤東時，習近平援引鄧小平當年的話說，「毛澤東思想這個旗幟丟不得，丟掉了實際上就否定了我們黨的光輝歷史」。尚未看清習近平執政風格的西方媒體，曾紛紛猜測習近平會否帶領中國回到毛澤東時代，或者中國社會是否會進一步「左轉」。

其實，當時的媒體忽略了習近平還講過「毛澤東同志在社會主義建設道路的探索中走過彎路，他在晚年特別是在『文化大革命』中犯了嚴重錯誤。」不能因為他們偉大就把他們像神那樣頂禮膜拜，不能因為他們有失誤就全盤否定。"

對於習近平來說，毛澤東不僅按照蘇聯建黨和革命的模式，參與創建了中共，還組建和發展壯大了軍隊，提出「槍桿子裏出政權」的論斷和「黨指揮槍」的原則。毛澤東通過一輪輪整風統一了中共的思想和組織，在組織上成為民主集中制的馬克思列寧主義政黨，實行集中統一的領導體制。簡言之，毛澤東出於對革命建國的創造性認識，奠定了中國的社會制度和意識形態。

所以，習近平在中共十八大之後提出了「前後兩個三十年」不能否定的政治主張。習近平告誡中共黨員，不要被中共在1949年後，前一個三十年中的一些錯誤的政治運動所困擾、束縛，背上包袱，這些都是中國今天成功的經驗。

宣誓共產黨執政合法性

在接近中共建政70周年前夕，習近平頻繁到訪中共的紅色基地，並提醒中共「不能忘記紅色政權是怎麼來的、新中國是怎麼來的」。其中習近平9月12日現身的北京香山公園雙清別墅，就是澤東在1949年3月離開西柏坡後、9月份籌劃「建政」並移居中南海菊香書屋前的臨時駐地。按照中共官方的歷史敘事，這裏是中共進京「趕考」、由農村轉向城市的所在。爾後，中共中央入駐中南海，此地也隨之逐漸對外開放並列為紅色教育基地。習近平重返進京趕考第一站，其宣誓合法性來源的意思已然明顯。

2019年9月12日，習近平到北京香山瞻仰毛澤東舊居雙清別墅，回顧中共建政歷史。（新華社）

2017年舉行的十九大上，習近平因應改革開放四十年的變化，對中國社會主要矛盾的判斷做出重大調整，描繪了國家發展分兩階段走至本世紀中葉建成「社會主義現代化強強國」和實現「中華民族偉大復興」的新藍圖，他的思想理論體系—「習近平新時代中國特色社會主義思想」也被確立為執政黨建設和國家發展的指導思想而寫入黨章。中國由此正式進入了毛、鄧之後的又一個新時代，即習近平時代。

緊隨其後的十九屆一中全會，成立了以習近平為核心的執政團隊。二中全會則以修憲為主題，除了習近平思想入憲和最受輿論熱議的取消國家主席、副主席任期限制外，更關鍵的是「黨的領導」在經過歷史的反覆和持續探索後，又被重新寫入憲法，昭示本次修憲最主要目的並不僅僅是為了給習近平連任打通道路，而是要重建中共執政的合法性。這堪為習近平對國家憲制的重建。

習近平在香山雙清別墅，重提「鬥爭論」。（新華社）

展示社會主義政治底色

延安時期，毛澤東在窯洞中給出「社會主義才能救中國」的論斷。作為一個紅色後代，「紅色江山不變色」是習近平所代表群體的共同政治觀點。2012年中共十八大至今，習近平的政治理念輪廓在不斷清晰，「社會主義」、「大變局（風險）」、「第五個現代化」貫穿中國內政外交主線，是包括反腐、扶貧、意識形態、外交等一系列政策的支撐點。而社會主義正是習近平的政治底色。

今年10月中旬，也即中共建政70年大慶後半個月，習近平將在北京召開中共十九屆四中全會。根據官方的通報，這次會議的主要議題就是「研究堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題。」

中共將十九屆四中全會的主題定為"社會主義"並非突如其來。中共重要黨刊《求是》曾在2019年4月刊首度公開習近平2013年對中共黨內高層談論「社會主義」的講話。在這篇題為《關於堅持和發展中國特色社會主義的幾個問題》的講話中，習開宗明義，「中國特色社會主義是社會主義而不是其他什麼主義，科學社會主義基本原則不能丟，丟了就不是社會主義」。

這些講話是在中共十八大剛剛結束，習近平擔任中共總書記後立即對黨內高層所言。說明從一開始習近平就已經將他的政治底色，他「走什麼路，舉什麼旗」的底牌亮給了所有人，沒有遮遮掩掩。從上述背景來看，習近平此時對於毛主席紀念堂的二次祭拜之意，已經足夠清晰。