【觀察】從蓬佩奧兩封國慶賀函　一窺華府對北京態度

10月1日是中國國慶，美國國務卿蓬佩奧在當地時間9月27日發出賀函，僅短短2句簡短帶過。 相比在同一天舉辦國慶，但國家規模明顯小得多的台灣南太友邦圖瓦盧（Tuvalu，台稱「吐瓦魯」），蓬佩奧的賀函竟分3段加以論述，更在其中提及台灣，顯見中美對抗格局成形，華府刻意與北京降温，並拉攏所謂的「自由民主」夥伴。

蓬佩奧給中國大陸的賀函中僅有短短兩句，「他代表美國人民向中國人民表示祝賀，美國祝願中國人民在來年幸福、健康、和平與繁榮」。與他向圖瓦盧發出的賀詞相比，不管在內容上或長度上都「明顯有落差」。

蓬佩奧向圖瓦盧發出的賀函。（網頁截圖）

對於圖瓦盧將在10月1日舉辦的國慶，蓬佩奧說，「他代表美國政府向圖瓦盧人民表達最誠摯的祝賀，以紀念圖瓦盧獨立41周年」。他強調，自1978年獨立以來，美國一直是圖國的朋友，美圖的緊密聯繫可追述到前幾代人，並歡迎圖國做出承諾，「與澳洲、新西蘭、台灣和日本在內的太平洋地區其他民主國家，推進我們對自由、開放的印太地區的和平願景」。

蓬佩奧還指出，圖國在8月成功舉辦第50屆太平洋島嶼論壇，提供了一個重要場所，給該地區主要合作夥伴間進行必要的對話。值得注意的是，該屆太平洋島嶼論壇，美國內政部長柏恩哈德（David Bernhardt）更曾與台灣外交部長吳釗燮會面，吳更大方在社群媒體秀出照片，彰顯台美之間的情誼。

蓬佩奧在賀函中最後表示，美國期待與圖瓦盧加深夥伴關係，加強該地區的民主體制，並促進太平洋地區可持續、可達成的經濟成長。

中國大陸駐美大使館26日舉辦國慶酒會，美方僅派出副助卿層級官員，也沒有公開致詞。（中國大陸駐美大使館網站）

美方出席大陸國慶酒會官員層級不如預期

另外，在中國大陸駐美大使館當地時間26日舉辦的國慶酒會，美方僅派出副助卿層級官員，也沒有公開致詞，在中國國慶70周年、中美建交40周年這個特別的節日，因中美對抗，華府顯然刻意降温與北京之間的關係。

據了解，在酒會現場中，與會的美國官員多自己聚在一起閒聊，與中國大陸的官員互動冷淡，且由於美方出席官員層級不如預期，中國大陸駐美大使崔天凱在介紹賓客時，一改外交慣例，先介紹立場較親中的前美駐華大使芮效儉（Stapleton Roy），之後才依次介紹美國現任官員。

而對於蓬佩奧在給圖瓦盧的賀函中主動提及台灣一事，台灣外交部發言人歐江安表示，感謝蓬佩奧展現美國政府對台灣的一貫堅定支持，其強調台灣開放的民主社會，及自由的經濟發展是區域內的重要正面力量，台灣珍視與圖瓦盧的邦誼，將積極推動各項有助友邦民生福祉的計畫，也將在既有良好基礎上持續與美國及理念相近國家攜手合作，善盡區域成員的責任，捍衛自由民主制度。