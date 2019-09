【逃犯條例】專訪Hip Hop樂隊「鋼七連」：希望看到「迷徒」知返

不久前,內地青年樂隊「鋼七連」發佈的Hip Hop歌曲《迷徒》喊話香港青年,呼籲他們「別再迷失」,「唔好俾人揾笨一鋪清倉」。這首歌被央視新聞、人民日報 、共青團中央等轉載,播放量達數千萬次。 「鋼七連」多名成員(分別有Leo、小P、青伽、路人、烏龍茶、joker、Yuki)接受香港01專訪,表達對反修例風波的看法。

《迷途》一曲內容反對香港青年上街示威,呼籲他們「別再迷失」,「唔好畀人揾笨一鋪清倉」。(影片截圖)

香港01:香港反修例風波發生後不久,內地多個Hip Hop團體,除了鋼七連之外,天府事變、幼稚園殺手都先後推出了Hip Hop作品喊話港青,並獲得了官方的認可和點讚。為甚麼會最終用「迷徒」這樣的歌名?以青年視角來看,昔日的港青為甚麼會成為今天的「迷徒」?

Leo:歌名諧音成語「迷途知返」中的「迷途」二字,算是一語雙關。其實,在我們眼裏,香港青年經常是優秀的代名詞,很多是粵語裏說的「傑青」。曾經有香港同學邀請我到香港玩了一週,出國夏令營時也有香港同學,大家都相處得很開心。港青有非常好的國際視野,英語好,思維活躍,見多識廣,感覺很有自己的思想。港青和我們這些內地同齡人沒有甚麼太大的不同,一樣喜歡音樂,我們也會分享追星的資訊。

但最近我們看到,社交網絡上的他們,變得有點陌生。有香港網友遇到一點和內地人發生的小摩擦,就吐槽整個內地,甚至有一些朋友支持走上街頭用暴力表達訴求。香港各界婦女聯合協進會主席何超瓊在日內瓦聯合國人權理事會上發言時說:「過去的95天內,有110場暴力抗議。」聽到這個數字,我們是震驚的!感覺這些天,誰人多,誰打砸搶燒,就要聽誰的,香港好像進入了一個「叢林社會」。

在這樣的「叢林社會」中,很多很多年輕人有點迷失了方向,不像是我們認識的香港青年。所以,我們決定給這首歌命名為《迷徒》,因為我們更希望看到「迷徒」知返的那一天。

香港陷入反修例風波逾三個月。(香港01記者攝)

青伽:昔日的港青為甚麼會成為今天的「迷徒」?我想是有多方面的原因。首先最根本的原因,是經濟。我曾看到照片,一家八口人勤勤懇懇工作,還是不得不擠在鴿子窩一樣的「劏房」裏,這個畫面讓我震驚!

一些數據可以說明問題:香港的堅尼系數近兩年已升至歷史最高點,香港十個富豪的資產佔到GDP的35%,貧富差距極大。「地產霸權」一定程度上把持了香港的地價、經濟,讓年輕人「望房興歎」。近年來香港學子的出路集中在金融、醫生、律師等行業,比如2017年香港中學文憑考試6名狀元全部報考醫科。在1990年代眾多港姐成為明星、或嫁入豪門後,曾有無數普通人家的美麗女生報名港姐大賽,這些年豪門很多內部聯姻、不再娶港姐之後,港姐大賽就不那麼火了。也許我說的不一定全面,但總感覺,香港年輕人的「出路」在變窄。年輕人承擔了極大的生活壓力,迅速催化這顆種子生根發芽,讓他們從不滿現狀,變得越來越不認同現任政府。

第二是社會和家庭方面的原因。我們也看到社交平台上的港青發言,也問過一些香港朋友,原來這次參與街頭示威的,不少青年來自經濟相對不富裕的家庭。很多人的父母是長時間出去打工,疏忽了家庭溝通,在青春期這個時段,他們很需要被人認同。在暴動中,他們很容易得到「同路人」的極度認可。有一位和黃絲接觸過幾個月的網友說:「這些宅男以前追港女想都不敢想,現在甚至有曾經夢寐以求的富家女主動投入懷抱。矛盾的是,他們最怕的就是被警察抓到,卻還經常會以『今天我又打傷了幾個警察』進行炫耀,聽起來確實很幼稚,但你能感受到那些女孩更加崇拜的眼神。要是早幾年,估計我都會蠢蠢欲動難以自持。」

《迷徒》歌詞斥責示威者「以多欺老,不配為人」。(影片截圖)

此外,當然還有教育和大眾傳媒的問題。第四在街頭的遊行示威中,很多香港媒體的鏡頭不拍示威者扔燃燒彈、拿鐵棍毆打警察,都只等著香港警察的被迫自衛反擊,然後將之污名為「警察過度使用暴力」。許多傳媒的偏差性報道,使不少香港青年根本了解不到事實真相,潛移默化中被「信息綁架」,嚴重影響了他們的判斷。

香港01:在《迷徒》中,有一句歌詞印象很深,「港青的奮鬥背負了太多所以不想對你們挑剔責備」,你覺得這是對香港最真實的態度嗎?因為從反修例到今天,其實我們看到網絡上彌漫著很多情緒化的表達。在你們的「朋友圈」裏,不挑剔責備港青的比例有多大?

路人:我也知道,現在不少港青自稱「廢青」,這很正常,沒甚麼值得大驚小怪的。內地年輕網友有一個與此相似、常用的自嘲詞——「屌絲」,已經流行七八年了。英文是Pleb/plebeian、loser,一開始通常用作與「高富帥」或「白富美」相對,指買不起房、車的年輕人,現在已成為一種泛社會化的自嘲現象。我們幾個「鋼七連」音樂團隊的朋友也還沒有買房,沒有女朋友,也是「屌絲」,但我們也每天都在正常地工作、生活、玩音樂,也過得很開心。被別人叫做「廢青」「屌絲」,不代表就要上街打砸東西,就要用暴力憤怒地對抗社會。

成年人的世界從來沒有容易二字。同為年輕人,我們跟港青一樣,經歷著升學、就業、賺錢、供樓的壓力。就像我現在結婚不久,孩子還很小,每月工資是1萬元人民幣,去掉房貸每月6000多元,剩下的錢得供孩子上學、家裏的日常花銷,每月都得精打細算,壓力也很大。

長時間的壓力,難免會讓人疲憊,我也會有好多個夜晚,迷茫到無法入睡。但無論如何,這都不是濫用暴力傷害他人的理由。香港勇武示威者現在的所作所為,正在親手毀掉他們口口聲聲要追求的自由法治!儘管我們不想挑剔責備,但我們覺得:一個真正想奮鬥的人,一定會有一百萬種方法去實現夢想,而只有最懦弱、最無能的人,才會去選擇使用暴力!這就是我們內地青年的真實態度!

該歌曲MV最初由中央政法委新聞網站《中國長安網》發布,官媒《人民日報》等隨後紛紛轉載。(微博)

joker:香港是中國的香港,香港人是內地同胞的家人,看到家裏一團糟,請問家人們能不著急、能不揪心嗎?內地青年的朋友圈確實有很大的比例在責備,但基本上全是針對那些暴力事件,針對那些傷害香港的暴力行為!這是誰也無法接受的。

我們也聽到很多外國人對於香港事件的態度,對於暴力絕對都是一致的意見:不能理解,更不能接受!內地青年雖然理解香港青年們有難處、有要求,但絕不贊同暴力。如果人人都有訴求就付諸暴力,那永遠都不會有真正的幸福ending!

香港01:在《迷徒》的留言區裏,存在兩種截然不同的中文評論,一種是點讚的,這部分大多是內地網友,一種是不屑和嗤之以鼻的,這部分大多是港台青年。在後者看來,這樣的Hip Hop不過是披著愛國主義外衣的民族主義。怎麼看待這種評論?張維為說,香港風波給內地年輕人上了一堂史詩級的「愛國主義教育課」,你們怎麼理解今天中國的愛國主義和民族主義?

小P:其實在網絡上我們同樣收到了很多香港人的點讚,這也讓我們看到了香港人中其實是有很多理性的聲音的。一個正常的社會裏,永遠不可能只有一種聲音。對每種聲音,我們都會去傾聽、去思考。

首先,我們想說「愛國主義」,patriotism在任何國家都不是貶義詞。很多港青喜歡英國,英國詩人拜倫就曾說:「He who loves not his country,can love nothing.(一個不愛自己祖國的人,甚麼都不愛)」港青也喜歡美國,美國獨立戰爭時的民族英雄內森‧黑爾留下的著名遺言是:「I only regret that I have but one life to lose for my country. (我唯一的遺憾是我只有一次生命可以獻給我的祖國)」……這樣的例子,能無限地舉下去。

至於這首歌本身,並不存在民族主義一說。內地本來就是一個多民族的生活環境,我們的傳統中從來沒有民族主義的影子,要真說民族,我們大家,包括香港青年在內,都是中華民族。相反,香港媒體大量的偏差性報道,使不少香港青年對內地的認知,停滯、落後又扭曲。我們了解到,就在香港,有本地老師在幼兒園階段,就給兒童講「英國魔法師打敗中國,拯救自由港」的繪本。請問,如果愛國是民族主義,那這又是甚麼呢?

路人認為真正的愛國主義,是作為一個中國人,有責任,有義務,這個國家變得更好。(資料圖片)

路人:有句話說得好:「沒有民族認同感,就像沒有靈魂的稻草人。」我們也相信另一句話: 「如果你覺得這個社會不夠好,就去建設它,讓它變得更好。」真正的愛國主義,是作為一個中國人,有責任,有義務,這個國家變得更好。在最近與香港青年的接觸中,我們發現這樣一個現象:在不少香港青年眼中,無論「民主」、「自由」還是「法治」,通通有高下之分。只有符合西方政治所謂「三權分立」「一人一票」等制度設計的,才是真的和好的,只要與這些不一樣的制度,通通是假的、壞的。「因為我制度優越,所以我內心優越,即使違法也是在『達義』;因為你『制度落後』,所以你連呼吸都是錯,所有成就不值一曬。」如果他們依然從這個視角去看愛國主義,那麼所有的一切都會成為所謂的「民族主義」。

今天中國的愛國主義,我相信是每一個中國人,在見證了國家的飛速發展,見證了生活質量的飛快提升之後,那一種油然而生的自豪感,它不是空穴來風,更不是很多香港青年口中的「洗腦」。我們在之前接受其他媒體採訪的時候也說過:「歡迎香港青年來內地看看!」畢竟,我們說再多,不如他們來親眼所見、親身體驗!公道自在人心,真相經得起檢驗!

歌詞寫道,「不要讓香港變成暴力天堂。」(影片截圖)

香港01:你們接觸過一些香港年輕人,在互相接觸的過程中,能感覺到因價值觀和意識形態不同帶來的衝突感和不適感嗎? 有沒有想過,這樣的「喊話」其實基於各自不同的價值觀和意識形態,也不會叫醒那些誤入迷途的港青。

Leo:肯定是能夠感受到不同的,但並沒有衝突感和不適感。因為作為當代中國青年,其實我們日常的生活基本上是差不多的。就包括我們平時接觸的很多東西,比如,美國的電影、日本的動漫、歐洲的足球、內地和香港的音樂,比如我個人,就很喜歡來自香港的謝霆鋒、陳奕迅。

雖然這裏面或多或少都會帶有不同的價值觀和意識心態,但它們依然在內地和香港青年的生活中和諧共存著。求同存異,是中國人自古以來就有的智慧,更是中華文明綿延至今的獨特密碼之一。

青伽:我們沒有奢求用一首歌就能改變那些身陷迷途的香港青年,但我們希望通過這首歌,能夠向他們傳遞同齡人的另一種聲音,表達同齡人的態度,也希望能夠讓香港以外的地方,通過這首歌,聽到另一種關於香港的聲音。

所幸,我們看到了改變,看到了越來越多的香港青年正在冷靜下來,他們走上街頭清理那些標語口號,他們開始坐下來理性對話,他們正在為恢復香港社會秩序共同努力!希望這是個好的開始,希望更多的「迷徒」可以冷靜下來,共同建設香港!

香港01:很多走上街頭的年輕人,他們會說是為了自由、民主這些價值在抗爭,這些是香港核心價值觀所以要守護。內地社會在他們的想像當中,還停留在上世紀的概念和印象裏,認為內地落後、不文明。作為內地年輕人,你們怎麼理解自由和民主這些價值?之前北大教授錢理群說,一些大學包括北京大學,正在培養一些精緻的利己主義者,當物質充裕到了一定水平後,內地年輕人的精神價值的依託在哪裏?

Yuki:必須得承認,我們這一代內地青年比父輩經濟條件好很多。而我們知道,個人生活得好,和國家經濟發展得好有關。在中國建國之初,我的爺爺奶奶曾經很難養活幾個孩子,把最小的孩子送人。我的爸爸曾經只能幾頓都吃醬油配米飯,到我出生後的1990年代,我們家裏才有了第一個電話、冰箱、電視機……這些都是我們親身體會的,所以我們自發地會感謝這個時代,感謝祖國,而我們的精神價值依託,其實幾千年前孔子孟子都說得很清楚了:修身、齊家、治國、平天下。北宋大儒張橫渠也有言:「為天地立心,為生民立命,為往聖繼絕學,為萬世開太平。」

孟子說的「達則兼濟天下」,用白話文說,就是「自己能做到的情況下,就多回報祖國,回報社會,讓個人創造更多的社會價值」。我們每個人都很平凡,不偉大,但是我們都在做一些力所能及的事。也許您覺得我在說大話,那麼我引用我的母校清華大學的一句樸素校訓,也許更容易理解:「為祖國健康工作五十年。」這是一位體育教育家馬約翰先生提出的,是說每個人只要鍛煉好身體,20歲開始工作,就能爭取工作到70歲,在學術上、事業上、家庭上多多努力,這個國家和社會就會因為每個人的努力而變得更好。

越來越多的內地年輕人在為這個國家、為這個民族更多地付出。2008年5月,汶川大地震死傷超過萬人,當時我在讀大學,聽到這個消息都驚呆了,我們全校同學連夜排長隊獻血!汶川大地震,香港同胞也是給了汶川最大的支持援助!我讀大學時,每一年都有到偏遠山區去支教的活動,有好多人搶著去。我自己也曾經從四川成都坐火車、再坐長途汽車、再坐拖拉機進大涼山,為貧困地區的孩子支教、送新衣服鞋子。沒有地方睡,我們就帶著睡袋,睡在學校的課桌上。我現在還經常在微信朋友圈,看到我之後來的支教老師發佈的生活動態,人瘦了一圈,但他的笑臉看上去很滿足!

我身邊有好幾位朋友,加入了社會公益組織「藍天救援隊」(BLUE SKY RESCUE),經常去參加一些公益的人道主義救援。我們湖南長沙「藍天救援隊」成員,參加了2018年泰國少年足球隊被困在洞窟裏的國際救援行動。他們本來可以享受更舒適的生活,但是他們選擇跳出舒適圈,去回報社會,內地青年正在用越來越多的實際行動詮釋:物質需求得到滿足後,精神價值更是依託在「為社會創造更多價值、為人間留下更多幸福」上。

當然,我們也清醒地知道,內地在飛速發展的同時,也有很多不盡如人意的地方。這些問題也讓內地青年們感到壓力,甚至也會迷茫。但我們堅信解決問題的最好辦法就是繼續發展,香港的確到了痛定思痛的關鍵時候了。