【國慶70周年】最大規模閲兵四大看點　料東風-41將首次亮相

10月1日（周二）上午在天安門廣場舉行的國慶閲兵是近幾次閲兵中規模最大的一次，料東風-41洲際導彈等武器將首次亮相，廣受關注。 屆時香港01將會全程進行直播。本文為讀者梳理國慶閲兵的四大看點。

今年的國慶閲兵是近幾次閲兵中規模最大的一次，圖為受閲官兵在閲兵訓練場進行訓練。（新華社）

+ 4 + 3 + 2

1）規模為近幾次閲兵中最大

這次國慶閲兵將歷時約80分鐘，共有59個方（梯）隊和聯合軍樂團參加，總規模約1.5萬人，各型飛機160餘架及裝備580台套也會受閲，是近幾次閲兵中規模最大的一次。

受閲方（梯）隊包括徒步方隊15個，裝備方隊32個，空中梯隊12個。徒步方隊包括各軍種方隊、女兵方隊、維和部隊方隊等；裝備方隊包括陸上作戰、海上作戰、防空反導、無人作戰、戰略打擊等7個模塊；空中梯隊包括領隊機梯隊、轟炸機梯隊、艦載機梯隊、殲擊機梯隊等。其中維和部隊首次參加閲兵，頭戴藍色貝雷帽是標準特色，號稱「中國藍盔」。

維和部隊的軍人早前正在訓練，這是維和部隊首次參加閲兵。（美聯社）

2）首次在徒步方隊安排女將軍受閲

將軍領隊由受閲部隊2名指揮員共同擔任，是中華人民共和國歷史上高級指揮員受閲數量最多的一次，並首次在徒步方隊（女兵方隊）安排女將軍受閲。兩名女將軍包括新中國首位女飛行師長程曉健少將、某新型作戰力量主官唐冰少將。

兩位女將軍領隊訓練畫面。（央視截圖）

3）料東風-41將首次亮相

在武器裝備方面，所有受閲裝備均為國產現役主戰裝備，受閲裝備信息化程度普遍比較高，首次亮相的新型武器備裝比重較高。最受關注的是被稱為「大殺器」東風-41洲際導彈或會首次亮相。東風-41洲際導彈可攜帶約10枚分導式彈頭，最大射程達1萬4千公里。這一射程使該型導彈具備打擊地球任何一個地點的能力。

此前網上流傳的東風-41導彈照片。（網絡圖片）

4）演奏曲目歷次最多

此外，此次閲兵的聯合軍樂團從全軍抽調1300多人組成，演奏曲目達50多首，是歷次國慶活動最多的一次。

（綜合報道）