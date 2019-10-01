【國慶70周年】習近平會見中國女排隊員、教練員代表

9月30日（周一），國家主席習近平邀請剛剛獲得2019年女排世界盃冠軍的中國女排隊員、教練員代表，參加慶祝中華人民共和國成立70周年招待會。 習近平在會前會見女排代表，他強調中國女排奪得了第5個女排世界盃冠軍、第10次榮膺世界排球「三大賽」冠軍，激發了全國人民的愛國熱情，增強了全國人民的民族自信心和自豪感。

習近平會見女排代表。（新華社）

習近平稱，中國女排不畏強手、敢打敢拼，打出了風格、賽出了水平。在提前一輪鎖定冠軍的情況下，在最後一場比賽中沒有絲毫懈怠，尊重對手，尊重自己，堅持打好每一個球，很好詮釋了奧林匹克精神和中華體育精神。

習近平指出，38年前，中國女排首奪世界冠軍時，舉國上下心潮澎湃。中國女排在賽場上展現了祖國至上、團結協作、頑強拼搏、永不言敗的精神面貌。女排精神代表著一個時代的精神，喊出了為中華崛起而拼搏的時代最強音。平凡孕育著偉大。

9月29日，2019年女排世界盃賽頒獎儀式在日本大阪舉行。中國隊在本屆比賽中以十一連勝的戰績奪得了冠軍。（新華社）

習近平強調，全面建設社會主義現代化強國，需要在各方面都強起來。實現體育強國目標，要大力弘揚新時代的女排精神，把體育健身同人民健康結合起來，把弘揚中華體育精神同堅定文化自信結合起來，堅持舉國體制和市場機制相結合，不忘初心，持之以恆，努力開創新時代中國體育事業新局面。

（新華社）