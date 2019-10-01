【10.1國慶】首次由空軍上將任閲兵總指揮　體現軍改聚焦聯合作戰

10月1日國慶70周年慶祝大會舉行，包括閲兵儀式和群眾遊行等，中共總書記、國家主席、中央軍委主席習近平檢閲部隊。期間，閲兵總指揮向習近平敬軍禮，並大聲報告：「主席同志，受閲部隊列隊完畢，請您檢閲。」 《北京日報》旗下公眾號「長安街知事」撰文指出，此次擔當閲兵總指揮的是解放軍中部戰區司令員乙曉光上將，這是首次由空軍上將擔任國慶閲兵總指揮，體現出此次軍改聚焦聯合作戰的導向。

解放軍中部戰區司令員乙曉光上將（圖）擔當閲兵總指揮。（央視直播截圖）

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文章指出，9月24日，閲兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局副局長蔡志軍介紹，聯合作戰是現代戰爭的基本作戰形式，實現各軍兵種聯合，提升聯合作戰能力，是解放軍改革強軍的主要發展方向。「在閲兵的各方面、各環節都注重聯合、體現聯合、實現聯合。」

北部戰區副司令姜國平（左）與來自軍委政治工作部的空軍少將。（央視截圖）

文章續指，在此次閲兵15個徒步方隊中，領導指揮方隊的兩位領隊分別是北部戰區副司令姜國平海軍少將，以及來自軍委政治工作部的空軍少將，同樣具有鮮明的聯合特質。

時任中部戰區司令韓衛國任2017年朱日和閲兵總指揮。（資料圖片）

文章介紹，在此之前，建國以來歷次大閲兵的總指揮，基本都是閲兵地所在軍事機關的軍事首長：此前14次國慶閲兵，有13次是由原北京軍區（華北軍區）司令擔任總指揮；1981年華北大閲兵，總指揮為時任北京軍區司令秦基偉；2015年「9·3」大閲兵，總指揮是時任北京軍區司令宋普選；2017年朱日和沙場閲兵，總指揮為時任中部戰區司令韓衛國。

公開資料顯示，乙曉光出生於1958年6月，江蘇省宿遷市沭陽縣人，他出身軍人世家，祖父、叔父參加過抗日戰爭和國共內戰。乙曉光16歲入伍，進入空軍保定學校學習，後在原瀋陽、成都、廣州三大軍區及空軍總部服役，曾任空軍司令部軍訓部部長、成都軍區空軍副參謀長、空軍武漢基地司令員、廣州軍區空軍副參謀長、空軍指揮學院院長等職，2001年晉陞少將軍銜。

2008年，乙曉光出任空軍副參謀長，2010年轉任南京軍區副司令兼空軍司令，躋身副大軍區級將領行列。2012年7月，乙曉光晉陞中將軍銜，成為當時解放軍最年輕的現役中將。11月，他在中共十八大上當選為中央候補委員，翌月進入軍委總部，出任總參謀長助理。

2015年，乙曉光（左）檢閲和平方舟醫院船水兵儀仗隊。（資料圖片）

2014年7月，乙曉光升任副總參謀長，成為當時最年輕的正大軍區級將領。2016年8月，他晉陞上將軍銜，成為當時最年輕的現役上將，時年58歲。2017年10月中共十九大上，乙曉光當選為中央委員。2018年2月，他正式以中部戰區司令的身份參加公開活動。

作為特級飛行員，乙曉光駕駛過多種先進機型。據其家鄉宿遷市雙擁協會官網介紹，他系統地駕駛過米格15、殲5、殲6、殲7、蘇27、蘇30等飛機，還駕駛過F15、幻影2000、F1模擬機、F16模擬機等歐美機型。

此外，乙曉光多次受嘉獎，4次榮立三等功、1次榮立二等功，參加過一系列輪戰及「和平使命-2005」演習。他在擔任空軍某師師長期間，曾利用業餘時間編寫了一本長達十萬字的《飛行員英漢辭典》，在全國出版發行。

（綜合報道）