【10.1國慶】梁振英、劉澤基等港人出席活動　讚中國70年發展成就

昨日（1日）是中華人民共和國成立70周年紀念日，在北京舉行的大型慶祝活動上，有不少港澳人士應邀出席。 官媒《新華社》報道提及的出席人士包括全國政協副主席梁振英、葵涌警署警長劉澤基等，稱他們以激動而又興奮的心情親歷這一舉世矚目的盛大活動，感歎祖國的發展成就，共享作為中國人的尊嚴和榮耀，為盛大的閲兵儀式和群眾遊行「點讚」，對保持香港、澳門長期繁榮穩定充滿信心，對中華民族的美好未來滿懷期待。

國慶大典現場的香港主題花車。（直播截圖）

新華社今天（2日）發表〈港澳人士出席慶祝中華人民共和國成立70周年大會側記〉一文，記錄港澳人士赴京出席國慶活動後的受訪言論。梁振英表示，這是他第4次參加國慶觀禮，相比1984年國慶35周年、1999年國慶50周年和2009年國慶60周年，這次慶典規模更大、氣勢更壯。

梁振英說，他還記得35年前9月30日他離開人民大會堂時，整個北京城是黑漆漆的。這些年來，國家取得長足進步，發生翻天覆地變化。現在是新中國70年來國力最強盛的時候，他對國家的未來充滿信心，中華民族一定能實現偉大復興。

他說，香港在「一國兩制」安排下，有「一國」之利、「兩制」之便，希望香港繼續貫徹落實「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，推動自身發展的同時為國家繼續作出貢獻。

葵涌警署警長劉澤基現身國慶大典現場。（直播截圖）

因在7月30日的衝突中舉槍而受到兩地關注的葵涌警署警長劉澤基（內地稱「光頭警長劉sir」）說，典禮上向老兵致敬的環節讓他感觸最深。「因為他們的付出才有今天的中國，當我看到有的老兵還拿着逝去戰友的照片參加慶典時，眼淚都要掉出來了。」

文章稱，大國氣派、雄壯威武，是港澳嘉賓觀禮後的共同感受。第4次參加國慶觀禮的澳門立法會主席高開賢說：「盛世盛典！這次展示的新裝備都是中國自主研發，體現了中國的國力在不斷增強。作為中國人，我深感自豪。」

香港行政會議召集人陳智思則說，慶典中的香港元素讓他深受感動。「國家一直在支持香港。在今天香港面臨困難的情況下，感受到國家和祖國人民的全力支持，對於香港渡過難關有非常重要的意義。相信對於今天的國慶典禮，大多數香港市民也會有特別的感受。」

報道並未提及當天出席國慶活動的港澳特首。（直播截圖）

香港民建聯副主席陳勇表示，香港曾遭受被殖民的歷史，經受深重苦難。今天，國家繁榮富強，不再擔憂遭受外國肆意侵略。作為香港同胞代表，內心更感心潮澎湃。「我們國家從站起來、富起來到強起來，不畏懼任何阻力、壓力，有信心戰勝任何挑戰。」

報道並未提及當天出席國慶活動的香港特首林鄭月娥及澳門特首崔世安。

（新華社）