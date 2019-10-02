【中美貿易戰】駐美大使崔天凱：「脱鈎」不符合任何一國利益

中美貿易戰邊打邊談，國務院副總理劉鶴將在10月的第二週率團前往美國，展開第13輪中美經貿高級別磋商。 一直以來美方有一些人認為中方在中美經貿合作中佔了便宜，鼓吹中美所謂的「脱鈎論」。中國駐美大使崔天凱周一（9月30日）接受美國全國公共廣播電台（NPR）採訪，他談及中美經貿關係時表示，「脱鈎」不符合任何一個國家的利益，這樣做不可理喻，也不利於全球經濟發展。

中美貿易戰愈演愈烈，崔天凱則表示，「脱鈎」不符合任何一個國家的利益。（資料圖片）

崔天凱說，改革開放40年來，中國從美國、歐洲以及國際組織那裏學了很多規則，努力遵守並基於這些規則與其他國家開展合作和競爭。他指出，如今這些規則的制定者想要改變玩法，對此中方沒有異議，但應該讓所有國家參與進來，就如何制定新規則進行探討，這樣才能平衡照顧各國利益。新規則不能僅由一兩個國家說了算，既然是國際規則，就應由世界各國共同制定。

崔天凱表示，保護知識產權是中美企業的共同訴求，也應是兩國的合作領域之一。中國在知識產權保護方面已制定了一整套法律法規，並正努力更有效地執行落實。當然，任何事情都永遠還有改進的餘地。更重要的是，中國企業本身對知識產權保護的要求也越來越高。中國正努力發展創新型經濟，為此必須更好地保護知識產權，這也是中國自身想做的事，不僅僅是為了取悦美方。

談及美方對中國企業在美投資設限問題，崔天凱認為，儘管美國對中國投資的限制越來越多讓很多人感到擔憂，但仍有很多中國企業希望來美投資興業。中方一直要求美方解除對中國投資的限制，因為只有這樣才符合中美兩國的共同利益。中國企業投資美國能為美國創造就業，何樂而不為？

（中新社）