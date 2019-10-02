中俄建交70周年　習近平與普京互致賀電

今日（2日）是中俄建交70周年，國家主席習近平同俄羅斯總統普京互致賀電，代表中國政府和中國人民慶祝兩國建交70周年。 習近平表示，中俄關係業已成為互信程度最高、協作水平最高、戰略價值最高的一組大國關係，對促進兩國發展振興，維護世界和平、穩定、發展作出了重要貢獻。

習近平今日（2日）同普京互致賀電，慶祝兩國建交70周年。（資料圖片）

習近平在賀電中指，近年來，在他和普京的共同引領下，中俄雙方戰略互信日益提升，相互給予堅定政治支持，各領域合作取得前所未有的大發展，在國際和地區事務中開展密切溝通協作。習近平強調，願同普京一道努力，共同引領新時代中俄關係不斷取得新成就，攜手推動構建人類命運共同體，為世界和平發展作出更大貢獻。

普京在賀電中表示，近年來，俄中雙方在各領域積極開展合作，取得豐碩成果。兩國各級別政治對話內容充實並不斷拓展，在聯合國、上海合作組織、金磚國家等多邊組織框架內密切協作，合力推動解決重大國際和地區問題。兩國將共同努力不斷加強俄中關係和各領域合作，為歐亞大陸及全世界的安全穩定貢獻力量。

同日，國務院總理李克強同俄羅斯總理梅德韋傑夫也互致賀電。李克強表示，中方願同俄方一道不斷深化政治互信，挖掘各領域合作潛力，創新合作模式，將雙方務實合作提升至更高水平。梅德韋傑夫表示，俄中全面戰略協作夥伴關係達到前所未有的高水平，能源、工業、交通基礎設施、高科技和文化等各領域重大合作項目順利實施，相信雙方通過共同努力，將為兩國全方位合作注入新的動力。

（新華社）