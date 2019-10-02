【10.1國慶】馬克龍、安倍等外國領導人致電、致函習近平表達祝賀

中華人民共和國成立70周年，據新華社報道，陸續有外國領導人、國際組織負責人和前政要致電或致函國家主席習近平表達祝賀。

圖為法國總統馬克龍與中國國家主席習近平。（資料圖片）

法國總統馬克龍表示，他代表法國政府和人民致以最熱烈的祝賀，法中關係緊密持久，兩國作為聯合國安理會常任理事國，對人類社會負有特殊責任，他期待與習近平一道，推動兩國合作邁上新台階，共同振興多邊主義。

日本首相安倍晉三表示，他謹代表日本政府和人民，向中國人民致以由衷的祝福。中國取得舉世矚目的發展成就，成為世界第二大經濟體，他對此深表敬意。日方願與中方共同開闢日中關係的新時代。

韓國總統文在寅表示，70年來，中國在各領域取得了輝煌成就。期待在習近平領導下，中國繼續為東北亞地區和世界和平與繁榮作出貢獻。他願同習近平一道努力，推動韓中戰略合作夥伴關係更加成熟、紮實。

美國前總統卡特。（資料圖片）

美國前總統卡特表示，他和夫人共同祝賀中華人民共和國成立70周年，祝願習近平帶領中國取得偉大勝利，全面實現和諧與繁榮，並為全球和平與發展作出重要貢獻。

菲律賓總統杜特爾特表示，菲律賓人民同中國人民一道，慶祝中國在國家建設方面取得的巨大成就。為取得這些成就而艱苦奮鬥的中國領袖、先驅和人民在這一偉大進程中居功至偉。

委內瑞拉總統馬杜羅表示，1949年10月1日中國人民開啟了走向深刻變革的偉大征程，中國如今屹立於世界強國之列。偉大的中國人民必將實現建成富強、民主、文明、和諧、美麗的社會主義現代化強國的宏偉目標。委方將積極響應推動構建人類命運共同體倡議，繼續同中國人民共同建設多極化世界。

另外，柬埔寨國王西哈莫尼、新加坡總統哈莉瑪、哈薩克總統託卡耶夫、吉爾吉斯總統熱恩別科夫、塔吉克總統拉赫蒙、烏茲別克總統米爾濟約耶夫、土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫、埃及總統塞西、土耳其總統埃爾多安、阿聯酋總統哈利法、津巴布韋總統姆南加古瓦、塞拉利昂總統比奧、保加利亞總統拉德夫、奧地利總統範德貝倫、希臘總統帕夫洛普洛斯、巴拿馬總統科爾蒂索、世界知識產權組織總幹事高鋭等也分別致電、致函習近平表達祝賀。

（新華社）