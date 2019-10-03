【北京大興機場】內媒盤點兩大改變：更佳服務、助京津冀協同發展

北京大興國際機場昨日（25日）正式通航。不少人疑問，大興國際機場投運會帶來哪些改變？內媒《新京報》則將其與上海及長三角區域的情況作比較，指出未來北京兩大機場間的競爭或能讓來往北京的人們獲得更優質的服務，以及京津冀機場群可以藉此協同發展。

大興國際機場通航後，內媒指未來北京兩大機場間的競爭或能讓來往北京的人們獲得更優質的服務，以及京津冀機場群可以藉此協同發展。（資料圖片）

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《新京報》的分析指，大興機場投入使用使北京正式邁入了「一城雙樞紐」的時代。而在這之前，北京這座擁有超過2100萬人口的特大城市，人們航空出行的需​​求主要由首都機場來供應。

上海浦東機場與虹橋機場是中國最早的「一市兩場」多機場系統。近十年來，上海浦東機場旅客吞吐量逐漸超過虹橋機場。有研究數據顯示，浦東機場國內、國際網絡覆蓋面較廣；虹橋機場以國內市場為主，有少量的東北亞航線；在國內重疊市場，虹橋機場整體票價水平更高，但同時擁有更多旅客。

上海浦東機場與虹橋機場是中國最早的「一市兩場」多機場系統。圖為上海浦東機場。（網絡圖片）

研究認為，產生這種現象可能的原因是，虹橋機場距離市區更近、擁有更完備的綜合交通運輸系統，除本身重點市場高航班頻次外，這些因素也成為旅客選擇虹橋的重要原因。多機場模式讓上海旅客可以「擇優」選擇。

大興機場和首都機場未來會有甚麼不同，目前還沒有答案。大興機場雖然在空間距離上比首都機場離市中心要遠，但新機場線時速160公里的地鐵可解決這一問題，而分流以後，首都機場有了更大空間改善服務。大興機場的加入，未來機場間的適度競爭或能讓來往北京的人們獲得更多、更好的優質服務。

協同發展的京津冀機場群

大興機場位於北京大興、河北廊坊和天津武清之間，不只是北京的機場，還是京津冀區域的機場。在新機場投運之前，京津冀地區共有9個機場，其中千萬級旅客吞吐量機場三個，包括首都機場、天津濱海機場、石家莊正定機場。新機場投運後會如何改變京津冀空域？

京津冀地區共有9個機場，其中千萬級旅客吞吐量機場三個，包括首都機場、天津濱海機場、石家莊正定機場。圖為天津濱海機場。（網絡圖片）

京津冀地區機場群的流量集中度和長三角地區有一定相似性，京津冀三大主要機場的客運量就佔了區域的93.7%。長三角區域雖然機場密度高，但除上海兩個機場之間距離在45公里，其他主要機場之間距離都在100公里以上，各自擁有較高的市場發展空間。

早在2017年12月，國家發改委和民航局就曾印發《推進京津冀民航協同發展實施意見》。《意見》中提出，新機場建成後，「雙樞紐」機場格局要大幅提升北京航空樞紐國際競爭力；天津濱海機場增強區域樞紐作用，建設中國國際航空物流中心；石家莊正定機場增強對周邊的集聚輻射能力，逐步培育成為區域航空樞紐。區域機場群差異化定位、協調發展是處理好京津冀機場間關係的關鍵。

另外，2018年，首都機場佔了京津冀區域近70%的客運量，一家獨大，在首都機場已經達到深度飽和的情況下，京津冀區域民航再難增強競爭力。新機場投運，將大幅提升區域實力，京津冀民航未來可以拭目以待。

（《新京報》）