【觀察】「光頭警長」搖身變內地網紅　為何香港警隊不跟隨熱捧？

在7月30日的葵涌警署外衝突中，警長劉澤基舉槍的畫面被傳媒拍下，相片傳到內地後，內媒和大批網民為其叫好，暱稱其為「光頭警長」。時近十一國慶，劉澤基獲邀北上遊覽首都，並觀看大閲兵典禮，其所獲關注度甚至比特首林鄭月娥還要高，視之為「網紅」亦不為過。

李家超：依法工作就是政治中立

有趣的是，儘管內媒和內地網民熱捧劉澤基，香港警隊卻顯然沒有跟進仿效，甚至似在網紅選擇上另有看法。

警隊是執法機關，職責在於維持社會秩序和法紀，而非支持特定某一種執法方式。畢竟回顧7月30日葵涌衝突，警民之間有擦槍走火之虞，有可能導致人命傷亡，以悲劇告終，對社會各界都是不愉快事件，故此可理解為警方審慎避免節外生枝，也無謂以公務機構身份，一而再再而三地重提激烈衝突。

【730葵涌警署衝突】警署署長拿起霰彈槍，瞄準集會人士。（余俊亮攝）

至於劉澤基的網紅形象，不論是「英勇警長」抑或是「愛國港人」，也不會影響警方的執法工作。保安局局長李家超便曾在8月初表示：「警務人員（政治）中立性，是依法辦事，法律要求他們履行職務。」警方行動的唯一依據就是法律，若果宣揚特定言行，或許會蒙上政治色彩，有損不偏不倚的形象。

劉業成：被抹黑為「黑警」是陰謀

若講實效，劉澤基的名聲源於警民衝突，警方要在輿論戰扳回一城，宣傳有爭議人物並非上策。事實是按中大民意調查所見，以10分為滿分，警隊的評分在9月5日至9月11日期間，平均分只得2.89分，給予0分的達到48.3%，處於下游範圍。另外更有71.7%受訪者認為警察使用過份武力。

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由於輿論戰處於下風，即使警方要挑選網紅，人選大概也不會是舉槍示警的警長。例如8月中旬，警方便在Facebook專頁發布影片，內容為警員手持揚聲器，以DJ式聲線勸籲示威者：「你數數25年失去幾多光陰？今年是2019年，我們回到25年前，1994年當時不要說4G、5G，3G都未有，互聯網亦未流行。」

對於警隊的輿論困境，臨時警務處副處長（特別職務）劉業成坦然承認，並提出其解讀：「今年年初，我們仍然被公認為世界上最優良的警隊。我們與市民關係良好，互相信任、合作，市民滿意度高達84分，但一夜之間，同一樣的香港警察，卻全被抹黑為『黑警』，這是世界上最大的陰謀和謊言，我們被陷害。」

前二哥劉業成在8月9日回巢警隊。(資料圖片)

應全面獨立調查示威風波

追本溯源，反修例示威風波持續近4個月，其間爆發不少駭人聽聞的事件，也留下沸沸揚揚的傳言。7月21日，數以百計白衣人無差別襲擊示威者和市民。警方事前並未據消息作部署，事發時完全沒有止暴制亂，因而令「警方縱容暴徒」的說法甚囂塵上，甚至有「警黑勾結」之說。

8月31日，大批警察衝進太子站執行拘捕行動，在月台執法時追打人群，多名市民與示威者受傷，接下來警方更以封鎖犯罪現場為由，驅趕現場記者離站。事後坊間傳聞警方當晚打死人，站旁的旺角警署隨即成為示威目標，持續至今；另一方面，大律師公會亦曾就831事件批評警方使用過度武力。

《香港01》反覆指出，示威者違法「私了」、衝擊警署和破壞地鐵站，就要預期承受法律後果，不要以為可肆意妄為，但有警員行使過度武力是不爭事實，查明721元朗事件和831太子事件真相是應有之義。可惜迄今為止，警方和港府均未妥善釋疑，提出充份證據以澄清和解畫，不少市民心有餘悸，擔心故事重演。

有見及此，《香港01》提倡成立「獨立調查委員會」，全面調查是次風波，警方執法問題是其中一方面。首先警隊是執法機關，要為政治矛盾負上全責是有悖常理，其次是如果警員確實違規以至違法，「獨立調查」既可按情節輕重，懲治個別行為不端份子，更可以也應該還警隊整體一個清白。