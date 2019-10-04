【逃犯條例】港府擬頒《禁蒙面法》　胡錫進支持：有利維護港法治

特區政府盛傳擬引用《緊急法》，並按此法賦予之權力，盡快頒布《禁蒙面法》。此外，建制派昨日（3日）也召開跨黨派、跨界別記者會，宣布成立《禁蒙面法》推動組。 對此，內地官媒《環球時報》總編胡錫進今日（4日）發表文章稱，他和他的同事們「非常支持特區政府制定《禁蒙面法》」，並認為這在當前有「重大意義」，從長遠看亦「有利於維護香港法治」。

胡錫進在微博上表態支持港府制定《禁蒙面法》。（網上圖片）

胡錫進稱，他支持香港政府制定《禁蒙面法》，「將香港街頭的政治活動置於陽光之下。」他指出，香港部分反對派議員宣稱制定《禁蒙面法》會產生寒蟬效應，使人們不敢參加集會，另一些人則指制定該法將令示威升級。「這兩種說法自相矛盾，而且總體上根本站不住腳。」

胡錫進說，港人參加和平示威都是大鳴大放的，香港不存在對參加合法示威的歧視。但在過去一百多天中，出現了激進示威者通過蒙面做掩護，大肆從事暴力活動的極端現象。「暴力和蒙面形成極高的對應，絕大多數暴徒都是蒙面人，禁止蒙面已經成為止暴制亂急需邁出的一步。」

在遊行示威期間，不少示威者都戴上口罩蒙面。（張浩維攝）

他在文章中強調，任何力量反對這項立法，所產生的實際效果將不是保護人們和平示威的權利，而是縱容藉助蒙面掩護的「暴力犯罪」。他並認為，立法邏輯十分清晰，與這項立法相關的政治和司法正義都不容置疑。「香港反對派應當一起挺法治，挺城市的未來，千萬不要為了政治利益而犯糊塗，給那些暴徒做幫兇。」

胡錫進最後還提到，希望禁止示威者蒙面的西方國家也做一次「坦蕩的君子」，不要再搞齷齪的雙重標準，破壞香港的這一立法行動。「西方國家反對香港《禁蒙面法》的那些勢力，我們只能說他們沒安好心，滿肚子都是壞水。」

（微博）