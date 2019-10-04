【禁蒙面法】環時：扭轉香港亂局的一個契機　希望反對派配合實施

行政長官林鄭月娥宣布引用《緊急情況規例條例》訂立《禁止蒙面規例》，周六（5日）凌晨零時正式生效。 內地官媒《環球時報》隨即發表評論文章指出，「我們堅決支持特區政府訂立《禁蒙面法》。我們認為這在當前確有重大意義，從長遠看亦有利於維護香港法治，希望香港反對派配合該法的實施，將此作為扭轉香港亂局的一個契機」。

文章認為，反對派議員此前認為該法會有寒蟬效應，使市民不敢參加集會，同時又指該法將令示威升級，「這兩種說法自相矛盾，而且總體上根本站不住腳」，並強調「當前香港止暴制亂是大，各派勢力的政治利益是小，恢復香港法治秩序是最大的道義」。

文章強調「當前香港止暴制亂是大，各派勢力的政治利益是小，恢復香港法治秩序是最大的道義」。（資料圖片）

文章指，香港人參加和平示威是「大鳴大放」，經過警方批準的抗議集會是合法，亦根本不存在對參加合法示威的歧視，「從未聽說過有和平示威者遭到打擊報復的事情發生」。但三個多月來，激進示威者以蒙面作掩護，大肆從事暴力活動，「暴力和蒙面形成極高的對應，絕大多數暴徒都是蒙面人，禁止蒙面已經成為止暴制亂急需邁出的一步」。

文章又提到，部分西方國家是類似《禁止蒙面規例》的法律，「加拿大2013年通過立法嚴格禁止示威者蒙面，違反者最高可以處10年監禁。美國紐約州19世紀就因極端白人組織蒙面迫害黑人而制定了禁止蒙面的法律」。

文章強調，禁止蒙面是要將香港街頭的政治活動置於陽光之下，「這是法治的題中之義」。任何力量反對《禁止蒙面規例》，所產生的實際效果將不是保護人們和平示威的權利，而是縱容藉助蒙面掩護的暴力犯罪，「香港不應陷入這樣的爭論，這裏的立法邏輯十分清晰，與這項立法相關的政治和司法正義都不容置疑」，促請反對派應當支持，「千萬不要為了政治利益而犯糊塗，給那些暴徒做幫兇」。

文章在最後亦敦促有類似《禁止蒙面規例》法律的西方國家「也做一次坦蕩的君子，不要再搞齷齪的雙重標準」，「暴力需要在香港得到制止，這是再清楚不過的道理，西方國家裏反對香港製定《禁蒙面法》的那些勢力，我們只能說他們沒安好心，滿肚子都是壞水」。

（環球時報）