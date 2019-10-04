為官不廉及發表不當言論　劉士余被處留黨察看2年及政務撤職

劉士余卸任中國證監會主席後，轉任中華全國供銷合作總社黨組副書記、理事會主任。未料就在今年5月19日，劉士余被通報涉嫌違紀違法，主動投案配合中紀委國家監委審查調查。 中紀委國家監委在周五（4日）通報，劉士余獲從輕處理，被處留黨察看2年，同時政務撤職，降為一級調研員，終止中共十九大黨代表資格，以及收繳違紀違法所得。

中央紀委國家監委網通報中，仍以「同志」稱呼劉士余，表示他身為中央委員，背離初心使命，政治立場動搖，黨性原則缺失，落實黨中央重大決策部署不力，公開發表不當言論，缺乏政治警覺和保密意識；為官不廉，利用職權和職務影響為他人謀取私利，違規安排他人到金融系統工作和提拔職務，為親屬違規購房打招呼，收受禮品禮金。

劉士余是中證監前主席。（視覺中國）

通報指劉土余的行為嚴重違反中共政治紀律和政治規矩、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律，並構成嚴重職務違法，且在中共十八大後不收斂、不收手，應予嚴肅處理。但有鑑劉士余能夠主動投案，如實交代違紀違法問題，認錯悔錯態度較好，按照「懲前毖後，治病救人」的原則，对其可予以從輕處理。

依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中央政治局会议审议，决定给予刘士余留党察看二年处分，由国家监委给予其政务撤职处分，降为一级调研员；终止其党的十九大代表资格；收缴其违纪违法所得。

俠客島在微博發文評論劉士余被查。（微博）

早前據內媒報道指出劉士余落馬的導火線或與早前被稱為「債市一姐」的南京銀行資產管理業務中心總經理戴娟失聯案有關。報道指「戴娟案」的涉事原由實則是涉及到結構化產品的利益輸送。相關人士把結構化產品的次級賣給官員或相關利益人士，造成了利益輸送，從而形成貪腐。

而戴娟等人與劉士余過從甚密，在戴娟等被調查後，供出多條違法違規資訊，其中部分重要線索指向劉士余。有傳聞稱，4月末中共一級監管層就已經開始就有關案情調查劉士余。5月1日前後，有關劉被查的消息開始在中國證監會系統內部流傳。深知難逃其咎的劉士余最終選擇了「主動投案」。

通報中還指出劉士余公開發表不當言論，缺乏政治警覺和保密意識。據悉2017年10月時任中國證監會主席的劉士余，在十九大中央金融系統代表團小組會中發言，指十八大後查處薄熙來、周永康、令計劃、徐才厚、郭伯雄、孫政才這些位高權重的人，形容他們牽涉的案件是「陰謀篡黨奪權」，令人不寒而慄、觸目驚心。

劉士余此言引發外界關注，這是首次有中共高官公開宣稱內部存在「陰謀篡黨奪權」的人物存在，引發了外媒關於中共高層權鬥的一輪炒作。