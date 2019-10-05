【逃犯條例】火箭總經理撐港言論惹議　環時：不能吃中國還罵中國

美國NBA球隊侯斯頓火箭的總經理莫利（Daryl Morey，內地稱莫雷）周六（５日）在Twitter上載一張寫有「Fight For Freedom」、「Stand With Hong Kong」標語圖片，表態支持香港近期的社會運動。惟此舉引起大量內地網民不滿和憤怒，「莫雷支持港獨」亦隨即成為微博熱門話題。 同日，內地官媒《環球時報》旗下的《環球網》轉載中國籃球評述員楊毅的微博貼文，指侯斯頓火箭「17年來從中國獲得的贊助商不可計數」，因此「不能吃中國還罵中國」。

莫利在Twitter發布貼文撐香港，隨後刪去。（Twitter截圖）

莫利言論一出，內地知名體育資訊平台「虎撲」即時發聲明揚言抵制，「從今以後有關火箭隊總經理莫雷本人的新聞將不會出現在虎撲官方的報道範圍中，他不配」，還稱莫利的言論是「試圖分裂祖國統一和領土完整」。

現任中國籃協主席姚明也曾效力火箭隊，吸引不少內地球迷支持該隊。莫利的言論亦激怒球迷，他們紛紛到網上留言要求火箭隊開除莫利：

「如果這人不開除，火箭隊不道歉，建議中國公司永遠與火箭隊解除合作。」

「沒有中國球迷火箭市值去掉一半。」

「想賺人民幣，先解僱莫雷。」

「中國贊助商快撤退。」

環球網轉載楊毅的微博貼文，指「不能吃中國還罵中國」。（微博截圖）

中國籃球評述員楊毅亦在微博表達意見，認為「火箭隊在中國獲得的贊助商不可計數」、「中國應該讓他們供職的機構為之付出代價」、「你不能吃中國還罵中國」。

《環球網》隨後轉載了這篇貼文，並標上「莫雷支持港獨」的hashtag。

火箭班主費迪達即時與總經理莫利割蓆。（Twitter截圖）

此外，火箭班主費迪達（Tilman Fertitta）亦立即與莫利割席，在Twitter發文稱「莫利不能代表火箭隊」，又說球隊並非「政治組織」。而據美國體育頻道ESPN最新報道，費迪達就事件接受採訪時表示，他擁有聯盟中「最好的總經理」，並強調他和莫利一切都好，「我們只是來打籃球，不想冒犯任何人。」

據悉，莫利現已刪去引起爭議的貼文。

（綜合報道）