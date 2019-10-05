【大灣區】南下深圳多地調研　胡春華：高標準推進廣東自貿區建設

國務院副總理胡春華周三（2日）至周六（5日）在廣東省調研自貿試驗區建設工作，強調要高標準、高質量推進廣東自貿試驗區建設，進一步深化改革擴大開放，加快打造成為粵港澳大灣區合作示範區。

據官方傳媒報道，胡春華先後來到深圳、東莞、廣州、佛山等多地，深入到廣東自貿試驗區深圳前海蛇口片區、廣州南沙新區片區，實地考察港口碼頭、海關特殊監管區域運營情況，詳細了解自貿試驗區建設和對接粵港澳大灣區情況。

廣東自貿區深圳前海蛇口片區內的蛇口片區。（新華社）

胡春華指，要充分認識廣東自貿試驗區在推進粵港澳大灣區建設中肩負的重要使命，加快建設高水平對外開放門戶樞紐；要對標國際高標準經貿規則，堅持以制度創新為核心，不斷提升貿易投資自由化、便利化水平；要主動對接香港、澳門自由貿易港，充分發揮粵港澳綜合優勢，推動區域經濟協調協同發展；要緊緊圍繞國家戰略要求，堅持高水平規劃引領，進一步發揮敢為天下先的創新精神。

報道又提到，胡春華在考察期間，還有調研穩外貿、穩外資工作，並強調要拓展重點海外市場，推進跨境電商等新業態發展，發揮廣交會等會展平台的重要作用，要擴大開放領域，加大引資力度，進一步改善營商環境。

（新華社）