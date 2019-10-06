【禁蒙面法】人民日報：規例針對真正暴徒　必要及時百利而無一弊

行政長官林鄭月娥上星期五（4日）宣布根據《緊急情況規例條例》，訂立《禁止蒙面規例》（下簡稱《規例》），昨日（5日）凌晨起實施。 官媒《人民日報》刊文，形容特區政府訂立《規例》是必要和及時，其針對的是真正的暴徒，以禁止蒙面為剷除暴力護航、讓正義陽光普照，香港社會有認同。

始於6月9日的反修例風波已接近4個月，仍未能平息。（李澤彤攝）

文章開首指，香港如今已滋生恐怖主義、淪為罪惡氾濫之地，再不採取更有力度的措施止暴制亂，「何以守護這家，何以守護這城？」而「暴徒們」走上「狂暴之路」、變成極惡之人，多與蒙面有關。港府遵照國際慣例訂立《規例》，為香港「殺菌消毒」，合乎時宜、事宜，百利而無一弊。

文章稱，《規例》所針對的是「真正的暴徒」。對於被煽動蠱惑的青少年而言，其訂立正是以威懾教化，讓他們理智上位、重拾冷靜的契機，其意義不僅在於懲惡揚善、為止暴制亂助力，更在於為這些香港的下一代廓清迷思、指點未來。

+ 2

「社會應當與暴力割席」

文章續指，《規例》的通過，邁出香港止暴制亂的又一步。其訊息是明確的，社會應當與暴力「割席」，市民需要一起向暴力說不，香港的出路只在陽光下，只在大家的同心同向中。

文章結尾道，因為《規例》形成的打擊效應，暴徒或將開始新一輪的掙扎。「他們越暴力、越惡劣，越預示著他們更心虛、更膽怯......他們永遠不會明白，人心和真正的力量，一直在正義的一邊。」