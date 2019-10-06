48歲先鋒系創始人張振新倫敦病逝　留百億資產窟窿

據內媒報道，先鋒集團昨日（5日）公告，集團董事長、網信集團實際控制人張振新因多重器官衰竭、酒精依賴、急性胰腺炎，經搶救無效，日前在倫敦去世，享年48歲。 不久前，該集團旗下一家網貸平台「爆煲」，隨後有關先鋒系的壞消息即一個接一個陸續傳出。外界如今關注，張振新異國身亡，其身後百億資產窟窿已然難填。

先鋒集團董事長、網信集團實際控制人張振新日前在倫敦去世。（《界面新聞》）

據內媒《界面新聞》報道指，接近張振新的人士透露，倫敦時間9月18日下午，張振新在家中突然暈倒，經過了將近八個小時的搶救，在晚上10點20分，被宣告死亡。報道指出，張振新去世的消息此前已在金融圈內廣泛流傳，甚至曾有「假死」以逃債的論調傳播。

之所以延遲半個多月時間才正式對外公布死訊，先鋒集團在訃告中解釋，因集團處在非常時期，在核心團隊獲悉噩耗後，本着謹慎穩妥原則，通過對張振新董事長死因報告等多方驗證，證實張振新去世的因由。

張振新去世後，先鋒系目前的主要工作由先鋒集團CEO張利群形成的高管團隊負責，主要成員包括先鋒集團執行董事劉平與先鋒集團執行董事李煥香等。

先鋒集團及網信集團發出的訃告。（《界面新聞》）

據資料顯示，張振新1971年出生於內蒙古通遼市，東北財經大學畢業。他2003年創建大連聯合信用擔保有限公司（先鋒集團的前身）。2010年至2012年，先鋒開始嘗試金融科技，更進入航空金融市場、汽車金融服務，也開始入股農商行。

2014年到2018年上半年，是先鋒發展最高速、最跨界的幾年。業務涉及金融科技、資產管理、投資及財富管理等領域，覆蓋內地主要省份和香港，在東南亞、英國、美國等十幾個國家和地區設有分支機構，內地總部位於北京，海外總部位於香港。

23歲就成為上海萬國證券大連營業部總經理、在證券行業從業多年的張振新也掌控上市公司中新控股（曾用名中國信貸科技）。中國信貸科技曾經收購掌眾金融，並與建銀國際共同投資美國遊戲發行公司Firefly Games，在英國金融市場取得跨境支付牌照，控股越南Amigo Technologies。

在其他領域，出行業務的宜租集團實現車隊規模超過1萬5千輛，業務覆蓋國內300多個城市；擁有獨特的外幣現鈔兑換牌照的聯合貨幣正式在新三板掛牌交易；張振新掌管的海外業務又逐漸控股了另外兩家港股上市公司，弘達金融控股和平安證券集團控股（不是中國平安旗下的平安證券）。彼時先鋒系統員工超過2萬人。

今年7月起集團壞消息頻傳

張振新曾表示，他想打造一個中國的「歐力士」。歐力士集團（ORIX Corporation）是世界領先的綜合金融服務集團。然而，變局從今年7月4日開始。當日一則「網信在尋求良性退出」的消息流出。網信是先鋒集團旗下的網貸平台。此後，先鋒旗下多個產品出現逾期兑付。先鋒集團CEO張利群透露，「從2018年下半年我們就出現了資金緊張，也發現過去攤子鋪得過大，涉足了過多不熟悉的領域，交了很多學費」。

今年7月4日，當日一則「網信在尋求良性退出」的消息流出。網信是先鋒集團旗下的網貸平台。（網絡圖片）

報道指出，除去2018年安排到期的兑付約100億（人民幣，下同），先鋒參股控股的幾個上市公司中新控股、平安證券和綠城中國遭遇做空和平倉。

在區塊鏈方面，張振新曾大筆收購交易所、礦機、礦場並購買大量比特幣，在2018年下半年比特幣大跌過程中，為止損而低價甩賣。這些投資總計虧損上百億。

《21世紀經濟報道》獲得的一份核心材料顯示，截至今年6月末，先鋒系借貸餘額約700億元。主要包括三塊：一是網信平台，主要是金交所產品，借貸餘額約450億元；二是網信普惠等P2P平台，借貸餘額近60億元；三是先鋒系私募基金，約200億元。

《澎湃新聞》報道，先鋒集團5日也同步發布公告指出，為持續化解危機，第一時間成立臨時危機管理工作組，並推舉集團CEO張利群為組長，共同商議後續工作計劃。

在港上市公司去年起股價持續下跌

從2018年5月開始，先鋒系在港股的三家上市公司中新控股（8207）、弘達金融控股（1822）、平安證券集團控股（0231，不是中國平安旗下的平安證券）均出現了持續下跌。截至目前，三家上市公司市值加在一起不足10億港元，股價最高的平安證券集團控股也不過0.078港元。跌幅最大的當屬先鋒系旗下最主要的上市公司中新控股，去年5月，該公司市值超200億港元，而現在已不到3億港元。

（綜合報道）