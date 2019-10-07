【非洲豬瘟】官媒：儲備肉經國家部門層層把關　大可放心食用

受非洲豬瘟疫情影響，內地活豬供應持續緊張，豬肉價格持續攀升。多地紛紛出台補貼、投放「儲備凍豬肉」等措施應對。官方亦三度投放1萬噸「中央儲備凍豬肉」應急。 「儲備肉」的來源、安全性等問題一直受到關注。對此，由國務院舉辦、中宣部領導和管理的中國《經濟日報》發文解釋道，儲備肉經國家部門層層把關，安全可靠，大可放心食用

中國《經濟日報》文章強調，所謂的儲備肉其實「只是換了一個說法而已」。（視覺中國）

文章指，「國家儲備肉」是指國家用於應對重大自然災害、公共衛生事件、動物疫情或者其他突發事件引發市場異常波動和市場調控而儲備的肉類產品，其包括兩部分，一是儲備的活畜（含活豬、活牛、活羊），二是儲備的凍肉（含凍豬肉、凍牛肉、凍羊肉）。

中國農科院北京畜牧獸醫研究所研究員、動物營養學國家重點實驗室常務副主任張宏福介紹道，儲備肉與人們日常在超市所買的冷鮮肉並無二樣。通常情況下，「中央儲備肉」冷庫處在常年-18℃的環境下，存放的豬肉保質期是6個月。不過，儲備凍肉並不是凍了6個月的肉，而是在進貨和銷售過程中不停更換的流動凍鮮肉。「雖然名叫儲備肉，但不代表儲藏了很久。」

稱儲備肉「只是換了一個說法而已」

對於儲備肉的味道被指較新鮮肉差，張宏福表示，雖然在口感上會存在一些差別，但經過冷凍的肉不會因為儲藏條件不佳等因素發生腐敗，危害消費者身體健康。因此，冷凍肉的安全性更高一些。他又說，歐美等發達國家人們所食用的肉類都經過冷凍。

中國《經濟日報》文章強調，所謂的儲備肉其實「只是換了一個說法而已」，稱這些肉經過國家相關部門層層把關，安全可靠，大可放心食用。