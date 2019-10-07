【禁蒙面法】環時稱佩洛西等美國政客「惡毒」　消費香港的痛苦

反修訂《逃犯條例》引發的示威浪潮接近4個月。上週五（4日），行政長官林鄭月娥宣布引用《緊急法》以訂立《禁蒙面法》，隨即引發本港各區大規模抗議。 官媒《環球時報》再就香港局勢刊登評論文章，批評美國國會眾議長佩洛西等政客以《禁蒙面法》煽動港人，其行為惡毒，消費香港的痛苦作為政治謀算。

文章指，《禁蒙面法》不是要限制港人遊行示威的權利，而是要打擊正在毀掉香港的那些暴力活動，因為絕大部分暴力犯罪都是以蒙面作掩護實施的。（資料圖片）

文章以〈誰在消費香港痛苦，誰在給它設圈套〉為題，稱西方政客和媒體對香港暴力示威活動一片沉默，與此同時，佩洛西帶頭抨擊香港政府援引《緊急法》訂立《禁蒙面法》，以各種方式煽動港人「反抗」，幫著香港反對派製造《禁蒙面法》「嚴重不得人心」的虛假輿論，試圖給暴徒打氣，延續他們的囂張氣焰。

文章指，《禁蒙面法》不是要限制港人遊行示威的權利，而是要打擊正在毀掉香港的那些暴力活動，因為絕大部分暴力犯罪都是以蒙面作掩護實施的。「這項立法充滿了為維護廣大市民利益重建秩序的善意，但是反對派議員集體抵制這項立法，試問作為香港市民，他們中難道沒有任何人能夠體會到這份善意嗎？」

文章批評，佩洛西那樣的政客「惡毒」，玩弄損害港人根本利益的國際政治。（資料圖片）

稱美國政客玩弄損害港人根本利益

文章批評，佩洛西那樣的政客「惡毒」，在中美貿易戰前景仍不明朗、華盛頓一些精英對華惡意不斷加劇的時候，「美國激進政客和媒體有什麼理由歡迎香港恢復秩序呢？他們又有什麼理由不繼續鼓動香港的暴徒們『反抗』，爭取延續香港的動盪呢？」

文章結尾道，香港反對派在玩弄「政府推動的就要反對」這種政黨政治，美國的政客和媒體則在玩弄損害港人根本利益的國際政治。「誰和香港親，誰在消費香港的痛苦，誰又在給香港設圈套，這些問題決不可含糊。」