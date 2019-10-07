【中美貿易戰】李顯龍：亞洲國家依賴穩定的中美關係　很難選邊站

新加坡總理李顯龍近日接受美國有線電視新聞網（CNN）時評類節目專訪，表示若不得不在中美之間做出選擇，亞洲大多數國家將會非常不悦，「我們所有人都依賴於穩定的中美關係」，若中美間的良性關係被破壞，對全世界都不利。

李顯龍認為，亞洲國家都依賴於穩定的中美關係。（資料圖片）

新加坡《海峽時報》今天（7日）報道，李顯龍上月赴美工作訪問期間，接受CNN主持人扎卡利亞（Fareed Zakaria）專訪，訪談於當地時間6日上午10時播出。李顯龍指出，美國在亞太地區的條約盟友——日本、韓國、菲律賓、澳洲、新西蘭和泰國，他們最大的貿易夥伴都是中國，若要求這些國家選邊站，會令它們處於困難境地。

李顯龍表示，新加坡並非美國的盟友，而是美國的親密夥伴，但中國是新加坡最大的貿易夥伴，兩國貿易聯繫亦較新加坡與美國間更龐大。

李顯龍訪問紐約期間，還與美國總統特朗普會面。在被問及是否有向後者傳達對「美國撤出亞太會將勢力範圍讓給中國」的擔憂時，李顯龍說，他不認為美國會撤出：「美國正在非常非常積極地與中國接觸，這不是一個愉快的接觸，但美國並沒有退出該領域。」

他續指，新加坡希望在亞洲看到，美國不僅積極地與中國及其他亞洲國家積極合作，還通過合作性和建設性的方式，使這些國家與中國建立經濟聯繫，同時與美國保持經濟及其他聯繫。「若中美關係不穩定、不友好，我們所有人都很難做到這一點。我們會面臨『選邊站』的巨大壓力，這將是一個非常痛苦的選擇。」

（綜合報道）