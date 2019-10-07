【逃犯條例】蒙面遮右眼穿火箭球衣　吉林漢發布作狀燒國旗照被捕

吉林省遼源市網警今日（7日）通報，昨日（6日）一名25歲男子在微博發表侮辱國旗等言論，隨即引起警方注意，迅即被拘捕，案件在進一步審理中。 涉案男子發布的照片顯示，事件與香港的反修例風波有關。

涉事男子身穿美國NBA侯斯頓火箭隊的球衣，而且戴著帽子和黑色口罩，眼鏡的右部用一塊類似黑布的東西遮蓋著，並作狀要點火燒國旗。（網絡圖片）

通報指發帖人為遼源市25歲男子王某達，其微博網名為「Howard王顥達」。該男子的微博自我介紹為「原創音樂人」，他在涉事微博帖文發布的照片顯示，他左手拿着國旗，右手拿着火機，作狀要點火燒旗，帖文又標籤「我與球隊共存亡」及「來抓我吧」。

有眼尖的網民發現，該男子身穿美國NBA侯斯頓火箭隊的球衣，而且戴著帽子和黑色口罩，眼鏡的右部用一塊類似黑布的東西遮蓋著，使人聯想與香港的反修例風波有關。

據此前報道，火箭隊總經理莫利（Daryl Morey，內地稱莫雷）日前於Twitter上載寫有「Fight For Freedom」、「Stand With Hong Kong」標語的圖片，表態支持香港示威，遭到官媒及網民批評。中國籃球協會指莫利公開發表「涉港不當言論」，對此表示強烈反對，並將暫停與火箭隊的交流合作。內地多家贊助商也宣布與火箭隊割席。

早前東區醫院醫護發起集會，部分人於右眼位置蓋上紗布，抗議警方濫暴。（陳淑霞攝）

香港政府上星期五（4日）宣布引用《緊急情況規例》立《禁蒙面法》。此外，在8月11日的示威中，一名女示威者遭擊中右眼送院，此後示威者以遮蓋右眼等方式表達憤怒。

（綜合報道）