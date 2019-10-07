【逃犯條例】火箭隊莫利拒道歉　央視：兩面派做法注定會付出代價

美國NBA侯斯頓火箭隊總經理莫利（Daryl Morey，內地稱莫雷）日前於Twitter上載寫有「Fight For Freedom」、「Stand With Hong Kong」標語的圖片，表態支持香港示威，遭到內地官媒及網民批評。 多個贊助商、合作機構、直播平台宣布與火箭隊割席。據中國職籃微博今日（7日）消息，CBA聯盟表示堅定不移地擁護並執行中國籃協的決定，並已經取消了原定於10月19至20日在蘇州和NBA發展聯盟的全部四場比賽（其中包括和侯斯頓火箭隊下屬毒蛇隊的兩場比賽）。 官媒央視今日發表題為「莫雷必須道歉」的評論文章稱，莫利嚴重傷害了中國球迷的感情，自始至終都沒有一句道歉。文章又指，一方面企圖從中國大把撈金，一方面又傷害中國人民感情的兩面派做法是行不通的，注定會付出代價。

莫利在Twitter發布貼文撐香港反修例示威運動，隨後刪去。（Twitter截圖）

央視的評論文章指無論是東方還是西方國家，任何時候，國家主權不容挑戰，民族尊嚴不容侵犯，作為對中國相當了解又擁有較高知名度的莫利，不顧基本事實公開支持禍亂香港的暴徒，完全觸碰的中國的原則底線，是對包括廣大球迷在內的全體中國人的公然冒犯。

文章續指，眾所周知，因為姚明的原因，多年來，火箭隊在中國擁有超高的人氣，17年來，火箭隊從中國獲得了大量的贊助商，賺得盆滿缽滿，成為了NBA中開拓中國市場非常成功的球隊，莫利本人更是這一合作的受益者之一。但被偏愛不代表可以恣意妄為，中國球迷首先是中國人，球迷愛籃球，但更愛祖國。任何一個有良知的中國人都會對挑戰國家主權的行為零容忍。

姚明曾效力火箭隊。（資料圖片/視覺中國）

要求莫利和火箭隊道歉

文章又稱，這幾年，一些跨國公司試圖在涉及中國主權的原則底線問題上踩線均遭到了中國人民的堅決抵制，香港事務是中國內政，容不得他人說三道四、胡言亂語。莫利和火箭隊要真正認識到對中國人民的傷害，需要給中國人民進行真誠的道歉，立即糾正錯誤，消除惡劣影響。

文章最後指，中國維護國家主權、安全和發展利益及維護香港繁榮穩定的決心堅定不移，任何人都不要低估近14億中國人民捍衛國家主權和民族尊嚴的決心和信心，要正告莫利們，一方面企圖從中國大把撈金，一方面又傷害中國人民感情的兩面派做法是行不通的，注定會付出代價。

（央視）