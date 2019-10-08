【禁蒙面法】外交部駐港公署：彭定康虛偽冷血　顛倒黑白禍害香港

反修訂《逃犯條例》引發的示威浪潮接近4個月。上週五（4日），行政長官林鄭月娥宣布引用《緊急法》以訂立《禁蒙面法》，於5日凌晨正式生效。 末代港督彭定康早前接受傳媒採訪時談及《禁蒙面法》，形容林鄭月娥「瘋掉」（Crazy）才會做出這種決定，並認為政府應與示威者對話，特別是屬於和平的一群。 對此，外交部駐港公署、官方《新華社》等先後發文批評彭定康，直斥他「虛偽冷血」，顛倒黑白禍害香港。

上週五（4日），行政長官林鄭月娥宣布引用《緊急法》以訂立《禁蒙面法》，於5日凌晨正式生效。（資料圖片）

外交部駐港公署發言人表示，彭定康有關言論完全無視特區各界要求止暴制亂的主流民意，完全無視英國是「反蒙面法」先行者的基本事實，充分暴露其虛偽、偏執、冷血的真實面目，對此予以強烈譴責。

發言人表示，特區政府制訂《禁止蒙面規例》是合法、合理、合情的正義必要之舉，但彭定康顛倒黑白，炮製種種藉口，目的就是為暴力分子開脱，給特區政府止暴制亂製造障礙，「其居心何其險惡！」

發言人續指，制訂《禁止蒙面規例》符合國際社會的通行做法。英國更早在1723年就出台了「反蒙面法」，並實施長達100年，為應對2011年發生的抗議示威和騷亂，英政府再次引入「反蒙面法」，「難道這也是瘋狂之舉？這種赤裸裸的雙重標準和無恥的虛偽嘴臉早已讓世人看清和唾棄......敦促彭定康之流立即收回干預香港事務的黑手，停止禍害香港的罪惡勾當，停止末日的瘋狂。」

外交部駐港公署發言人表示，彭定康充分暴露其虛偽、偏執、冷血的真實面目，對此予以強烈譴責。（資料圖片）

新華社：赤裸裸的雙重標準

官方《新華社》亦發文批評彭定康刻意顛倒黑白，為自己的政治陰謀，置法理、公義、人道於不顧，為暴力辯護、為暴徒張目，完全將自己鎖定為無理、虛偽、偏執、冷血、無恥的代名詞。

文中又稱，彭定康玩弄赤裸裸的雙重標準已無恥到極致，其虛偽的嘴臉也已定格成其政治人格的「寫真」，為世人所唾棄。批評他公然對暴力行為進行美化，為暴力分子開脱，顛倒黑白地攻擊特區政府和中國政府，「這些無理無恥的涉港謬論，只是再次自我詮釋了其醜陋的政治品性，亦再次充分暴露了西方反華勢力的粗暴野蠻和險惡居心。」