涉微信轉發ISIS槍殺平民片　自由派學者賀衛方胞弟十一前夕遭刑拘

據美媒自由亞洲電台7日（周一）報道，中國自由派學者北京大學法學教授賀衛方之弟賀維彤，被指在微信群發放了一條大約10秒長的「伊斯蘭國」（ISIS）槍斃平民的影片，在十一前夕被北京當局以涉嫌非法持有宣揚恐怖主義、極端主義物品罪刑拘。

賀維彤在十一前夕被北京當局以涉嫌非法持有宣揚恐怖主義、極端主義物品罪刑拘。（網絡圖片）

報道指，賀維彤從事法律出版行業，賀維彤的朋友張先生透露，賀維彤是在9月12日在微信群組裏發放了涉事影片，並在9月30日被北京東城區公安分局的人員帶走，遭到刑事拘留。除了賀維彤之外，還有另外兩名轉發該影片的群組成員都被帶走，但詳情不明。

賀維彤兄長賀衛方回應自由亞洲電台查詢時表示，他不便就此事發表看法，但他認為賀維彤的言行不至於應該被刑事拘留，又指這個案件就是警方辦錯案，並不是受到自己牽連。

賀衛方社交媒體遭禁封多次。（網上圖片）

據此前報道，9月26日，賀衛方個人微信帳號再被永久封號。早前當局已經關閉了他的兩個博客網站、新浪微博和兩個微信帳號。台媒中央社報道指，根據其帳號處罰說明，賀衛方帳號的封禁類型是「限制登錄，不可解封」，被封原因是「傳播惡性謠言等違法違規內容」。對於是何種言論踩到當局紅線，以及被封號的看法，中央社報道稱賀衛方表示暫時不方便接受採訪。

（自由亞洲電台）