【NBA】胡錫進一日兩評莫利言論風波：抵制美社會的「反華旋風」

美國NBA球隊侯斯頓火箭的總經理莫利（Daryl Morey）日前在Twitter上載一張寫有「Fight For Freedom」、「Stand With Hong Kong」標語的圖片，支持香港反修例運動，但在中國內地引起輿論不滿，並招致官媒口誅筆伐。 多個贊助商、合作機構、直播平台隨即宣布與火箭隊割席，淘寶和京東亦下架球隊相關商品。央視更決定暫停轉播NBA中國賽事，內地藝人則紛紛表態退出NBA在中國的相關活動。 至於NBA總裁施華表態支持莫利有言論自由一事，《環球時報》主編胡錫進今日（8日）連發兩文，先是批評美國的輿論精英「對華態度幼稚而畸形」，其後又將矛頭指向美國政客，稱中國公眾應該「堅決抵制美國社會的反華旋風」。

莫利在Twitter發布貼文撐香港反修例示威運動，隨後刪去。（Twitter截圖）

據此前報道，今日凌晨3時左右，胡錫進在微博發表第一篇評論，指施華發聲的目的是想「緩和美國輿論對NBA『不支持莫利』的聲討」，但「效果不佳」。他強調，中國球迷和公眾不會買美國政治正確的賬，而美國的政客和媒體人「把整個NBA拖下水」，是「太傲慢」和「越來越不自信」。

針對NBA風波，胡錫進一日內發表2篇評論。（資料圖片）

今日中午12時，胡錫進再發表長文評論事件。他再次指出，施華的表態激起了中國公眾的更多憤怒，但客觀來說「他沒有進一步挑釁中國公眾的意思」。胡錫進認為，施華的本意是想安撫正在暴跳起來的美國輿論，同時盡量不得罪連日來持續聲討莫利的中國網民。「但他顯然失敗了，中美輿論沒有一頭對他試圖左右逢源的言論感到滿意。」

胡錫進認為，無需對施華的談話本身憤怒，而是要堅決抵制美國社會的「反華旋風」。他說，事情正在演變成「中美兩國社會兩種政治正確性的嚴重衝突」，而中間幾乎沒有調解的空間，且NBA在中國的市場前景面臨著前所未有的挑戰。

央視旗下的體育頻道以及騰訊體育今日（8日）均發表聲明，決定立即暫停NBA賽事轉播安排。圖為北京的NBA展覽館。（AFP）

這場突如其來的衝突無疑是美方挑釁引起的，美方的政治正確性表現得越瘋狂，將從中國互聯網上引發越激烈的反彈，結果就是美方用自己荒唐的傲慢親手扼殺NBA在中國的市場。中國公眾其實至始至終都處在對美方態度進行回應的位置上，我們不是挑釁者，但我們是對自己權利的堅定捍衛者。 胡錫進

胡錫進表示，美國有一股強大的力量迫使施華說「支持莫利」，玩弄「向中國的球迷道歉與支持莫利的言論表達權並不矛盾」的辯證法，「美國的議員們紛紛赤膊上陣」。

他又主張「中國的官方無需參與此事」，並稱NBA在中國的推廣是市場行為，而組成中國市場的是廣大球迷和公眾。「中國的公眾至少在NBA的問題上是消費者，他們有權利在精神上更加舒服一點，甚至任性一點。美國的精英們想把NBA在中國的推廣銷售變成強勢的美國政治正確的傲慢展示，他們休想。」

NBA總裁施華指出，聯盟並非不支持火箭總經理莫利。（AFP）

據悉，對於莫利支持香港示威所引發的軒然大波，NBA賽會周一（7日）已發表聲明，稱「對莫利冒犯了很多中國朋友和球迷表示遺憾」，火箭球星夏登也出面致歉，惟此舉在美國政界和民間惹起反彈，國外網民怒批NBA為利益向中國「跪低」，迫使NBA總裁施華澄清，NBA支持莫利有言論自由，強調莫利的態度只代表個人。

（綜合報道）