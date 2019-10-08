【NBA】銀行啤酒雪櫃都是金主　內媒盤點火箭隊的中國生意

美國NBA球隊侯斯頓火箭的總經理莫利（Daryl Morey）日前在Twitter上載一張寫有「Fight For Freedom」、「Stand With Hong Kong」標語的圖片，支持香港反修例運動，在中國內地引起輿論不滿，並招致官媒口誅筆伐。 多個贊助商、合作機構、直播平台隨即宣布與火箭隊割席，淘寶和京東亦下架球隊相關商品。央視及騰訊體育更決定暫停轉播NBA季前賽（中國賽）。 因為姚明情意結，火箭隊在中國備受歡迎，有內媒就盤點火箭隊及NBA在中國的生意，顯示火箭隊的中國贊助商眾多，從啤酒到雪櫃數之不盡，這次火箭隊可謂損失慘重。

莫利在Twitter發布貼文撐香港反修例示威運動，隨後刪去。（Twitter截圖）

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10月6日至今，浦發銀行、李寧、長虹等多家火箭隊相關贊助商表示暫停合作；央視體育、騰訊體育、虎撲等也表示暫停賽事活動報道。淘寶、蘇寧、拼多多、京東等平台暫時下架了火箭隊相關周邊產品。從商業贊助、賽事轉播到周邊產品銷售，在中國的生意鏈條上，火箭隊正在被其中國合作夥伴逐一離棄。

前老闆轉手時球隊價格比買入時上漲25倍

姚明在2002到2011年為火箭隊效​​力，為火箭和NBA帶來中國龐大的市場。據NBA官方統計，自從姚明加入NBA以來到退役，NBA一共增加了3.7億名觀眾。2018年，NBA副總經理塔圖姆（Mark Tatum）在接受《福布斯》採訪時表示，NBA中國在2008年成立，負責管理與NBA相關賽事，其總價值超過40億美元。

現任中國籃協主席姚明曾效力火箭隊。（資料圖片/視覺中國）

姚明的加盟使火箭隊成為中國球迷最為關注的NBA球隊，隨後迎來中國商家的合作贊助，球隊的商業價值也不斷提升。火箭隊前老闆亞歷山大（Leslie Alexander）於1993年收購火箭隊只花了8500萬美元。至2017年，亞歷山大將球隊轉手賣出，交易價格達到22億美元，相比其收購時上漲25倍。

火箭隊的中國贊助商：從啤酒到雪櫃

十多年來，中國企業源源不斷地出現在火箭隊的贊助商或合作名單上。在姚明加入火箭隊的同一年，燕京啤酒從火箭隊的供應商變成了贊助商，涉及贊助金額達600萬美元。2005年，國內運動品牌匹克也重金簽下火箭隊官方贊助商，兩年費用達400萬美金。與此同時，方正集團、統一集團、中石油旗下的崑崙潤滑油、中興手機等中國品牌都曾重金贊助過火箭隊。

長虹‧美菱與火箭隊合作推出的雪櫃。（網絡圖片）

甚至雪櫃也是合作項目。10月7日，長虹‧美菱官方微博發文稱，即日起，長虹‧美菱將暫時下架並召回所有NBA聯名款火箭隊球迷雪櫃，暫停火箭隊球迷雪櫃相關市場活動和宣傳。

在剛過去的2018-2019賽季，火箭隊的主場廣告牌上就被不少中國企業佔領。其中包括水性科天、你我貸、普車房網、浦發銀行等。

水性科天與火箭隊原為官方合作夥伴，已發聲明暫停與其合作。（資料圖片）

騰訊體育以15億美元買NBA轉播權

值得注意的是，此次風波更可能影響NBA在中國的生意。以騰訊體育為例，其作為NBA中國數字媒體獨家官方合作夥伴，經營包括NBA賽事直播、點播、短片等業務。據騰訊統計數據，在上個賽季，近5億中國人在騰訊平台上觀看了NBA賽事。2019年7月，騰訊體育又與NBA方面完成續約，據悉，本次續約時間為5年，轉播費達15億美元，約合人民幣103億元。

（《南方都市報》）