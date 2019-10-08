【中美貿易戰】關稅「堅冰」未打破　官媒分析新一輪談判三種結果

中國商務部於今日（8日）宣布，國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將率團訪問華盛頓，於10日至11日同美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽舉行新一輪中美經貿高級別磋商。這是中美展開的第十三輪高級別貿易磋商。 內地官媒《經濟日報》旗下微信公眾號「陶然筆記」今日發文分析稱，本輪磋商是在關稅「堅冰」尚未打破，中美對峙局面又沒有徹底緩和的情況下舉行，談談打打的特點很突出，但重啟磋商畢竟是好事。

劉鶴將赴美談判，圖為7月末上海談判時劉鶴同萊特希澤（右）、姆努欽（左）合影。（路透社）

文章分析，過去兩個多月中美談談打打，有兩個比較明顯的特點，一是對美方加徵關稅舉動，中方均有針對性回應。二是中方的回應雖然是針鋒相對，但在具體行動上注意分寸拿捏。

文章指出，9月初中美經貿高級別磋商雙方牽頭人通話至今，磋商在按約定計劃推進。雖然形勢複雜，但重啟磋商畢竟是好事。綜合各方訊息來看，中美雙方保持密切溝通，工作層磋商順利進行，資訊發布保持同步。不過文章也指出，在本輪磋商開始前，雖然美國白宮發出歡迎聲明，但美方仍然沒有放棄極限施壓手段，套路依舊。

展望本輪磋商，文章認為結果無非三種。一是達成公平協定，自然是皆大歡喜；二是完全徹底談崩，相信中方也為此作了充分穩妥的應對預案；三是繼續談談打打。

繼續談談打打 還是有必要談下去

文章分析，中美貿易戰如果繼續談談打打，還是有必要繼續談下去，因為反制有反制的必要，談也有談的必要。中國一方面要專心做好自己的事情，以全面深化改革和進一步擴大開放，把經濟真正推向高品質發展的新階段；另一方面，則是通過談判、堅守和反制，讓美方能夠更加深刻體會貿易戰帶來的痛感，更加深刻認識貿易戰沒有贏家。

「陶然筆記」被認為是由國務院主辦的中央直屬黨報《經濟日報》負責營運。（微信）

「陶然筆記」在簡介自述是「陶然亭邊，寫點筆記」，被認為是由國務院主辦的中央直屬黨報《經濟日報》負責營運，後者的辦公樓就是在陶然亭附近百米之處。今年5月，《彭博社》更曾援引多間官媒消息稱，「陶然筆記」確實與《經濟日報》有關。「陶然筆記」曾發布大量與中美貿易戰相關的第一手照片及細節。

（「陶然筆記」微信公眾號）