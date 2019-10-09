【中美貿易戰】環時：美極限施壓加樂觀信息的套路　中方已很熟悉

國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將率團訪問華盛頓，於10月10日至10月11日同美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽舉行新一輪中美經貿高級別磋商。 磋商前夕，美國商務部卻宣布將28家中國機構和企業列入實體清單，理由是它們「涉嫌打壓新疆的穆斯林」，白宮貿易顧問納瓦羅亦再次表示貿易談判必須解決中國的「七宗罪」，包括侵犯知識產權、強制技術轉讓等。但美方同時發出中美新一輪磋商有可能取得額外進展的樂觀估計。 中國官媒《環球時報》形容，這類相互矛盾的信息多不勝數，美方把極限施壓和釋放樂觀信息混雜起來使用的談判套路，中方已很熟悉。

文章稱，無論美方再為貿易戰增加多少籌碼，都已在中方的戰略預期之中。（視覺中國）

文章以〈美方談判前的行動套路，中方已很熟悉〉為題，稱美方各種相互矛盾的信息，讓兩國磋商開啟前的氛圍顯得愈發撲朔迷離。美方在以它的方式為中美新一輪磋商開展緊鑼密鼓的準備，把極限施壓和釋放樂觀信息混雜起來使用，其在談判前行動的密集程度常常對應它對談判的實際重視程度，「美方的這種打法應當說已經很老套，中方也已相當熟悉了。」

文章稱，美方出多大的牌，中方都已經見過了，華盛頓如果想再打一張牌，產生超過以往出牌的心理奇效，已完全不現實。中美新的磋商不能靠「用計」來實現突破，它必須是解決艱難問題老老實實的談判。同時，無論美方再為貿易戰增加多少籌碼，都已在中方的戰略預期之中，「中方希望達成協議，但並未給自己制定緊迫的時間表，我們相信瓜熟才能蒂落，這已是中方應對貿易戰的穩健方略。」

美製裁28家中國公司 實際影響將很有限

文章續指，無論中國社會還是美國社會，都對兩國能夠很快達成協議不抱太高期望。原因是兩國的貿易分歧顯然還有不少，美方的態度不夠誠懇，使得雙方包括其他衝突點的整體戰線越來越長，戰略上的互不信任仍在增加。為達成協議，需要中美兩國政府真正拿出政治決心，並做出重大努力。

文章結尾道，中美達成協議對雙方都必須比將貿易戰持續下去是一種實質性的改善，這是底線。協議不能是對某一方的新的脅迫。美方在談判之前搞的動作與雙方談判的實質內容沒有關係，它們只會對脆弱的神經形成考驗。將28家中國實體拉入制裁清單，所產生的實際影響也將很有限，這一「佯攻」不會分散中方的談判注意力和意志。