【NBA】重提快艇前班主歧視黑人事件　中國官媒齊譴責NBA「雙標」

美國NBA侯斯頓火箭隊總經理莫利（Daryl Morey）日前在Twitter上表態支持香港反修例示威活動，引發中國大規模抵制。其後NBA總裁施華（Adam Silver）明言支持莫利的言論自由，同樣成為眾矢之的。 中國官媒《人民日報》的官方帳號，連續兩日在Facebook和Twitter發出英文評論文章，先是用洛杉磯快艇隊前班主曾因種族歧視而被終身禁賽作例子，譴責NBA對中國使用「雙重標準」。後又質問莫利，如果「暴徒」（rioters）在侯斯頓地鐵放火，「莫利是否會跟他們站在一起？」

《人民日報》8日加入海外「戰局」，在Facebook發表題為「Is the #NBA applying a double standard to China?」的英文評論，提到洛杉磯快艇隊前班主史達寧（Donald Sterling）2014年因涉種族歧視的言論，受到終身禁賽等懲罰。評論並稱當時正是施華宣布此裁決。

據悉，當時史達寧與女友談話的錄音流出，他不滿女友在Instagram貼上與「魔術手」莊遜（Magic Johnson）的合照，於是說道：「你可以跟任何黑人睡，你可以做你任何想做的，但別把黑人帶到我的比賽當中。」史達寧的言論當時亦引起軒然大波，受到不少球星和政客譴責。

9日，《人民日報》再次發表英文評論，矛頭指向莫利和香港街頭的暴力示威活動。評論指出，莫利選擇與「暴民」（mobs）站在一起，指責他正試圖將香港從中國分裂出去。

評論還說，中國球迷的立場很清晰，莫利必須道歉（Morey must apologize），並引用網民的話質問莫利：「如果暴徒（rioters）在侯斯頓地鐵放火、破壞當地商店、毆打遊客，莫利是否會跟他們站在一起？」

火箭隊經理莫利日前於Twitter上載寫有「Fight For Freedom」、「Stand With Hong Kong」標語的圖片，表態支持香港反修例示威活動。（資料圖片/視覺中國）

央視：不要故意混淆國家主權和言論自由

除了《人民日報》以外，《央視新聞》9日也發表快評稱，施華在最新聲明中繼續在狡辯。「所謂言論自由從來就不是絕對的，任何挑戰國家主權和社會穩定的言論，都不屬於言論自由的範疇，施華和莫利的狡辯只能說明他們的別有用心和傲慢無禮。」

莫利的錯誤言論沒有尊重中國的主權和民族尊嚴。施華的態度更沒有體現出平等的姿態，反而是在袒護蓄意挑釁他國主權、傷害中國人民感情的言論。其言其行不是維護NBA的價值觀，恰是瓦解NBA的價值觀。 央視快評

央視的評論也提到快艇前班主事件，指施華在「言論自由」上大搞價值觀的「雙標」，並強調在國家主權問題上，「中國人民從來就不會有絲毫含糊，更不會有任何退讓」。評論最後還稱，「施華們」應該迷途知返，收回冒犯中國的錯誤言論並真誠向中國球迷道歉。

（綜合報道）