【逃犯條例】陳冠中：兩地輿論勿訴諸仇恨對立　應理性共生共存

定居北京多年的作家陳冠中日前回港活動，他周二（8日）在浸會大學主持題為「談不完的香港」講座，談及近4個月以來因港府修訂《逃犯條例》引發的一連串衝突，特別是內地與香港輿論的相互作用，認為「仇恨語言」會轉移矛盾焦點並加深彼此誤解。

陳冠中周二（8日）在浸會大學主持題為「談不完的香港」講座。（姜庚宇攝）

陳冠中出生於上海，在香港長大，在北京生活逾20年，亦曾於台北生活6年，是著名作家、評論家及電影監製，曾擔任出版人和總編輯，以及《號外》雜誌聯合創辦人等，代表作包括《建豐二年》、《盛世》、《裸命》等。

他表示，內地網絡自6月起就有將所有抗爭者視為「暴徒」的趨勢，認為他們都是訴求「港獨」，挑戰國家、內地民眾和中國文化等。不過，他說，那時上街的人絕大多數都不是為了訴求「港獨」，亦非崇尚暴力。內地輿論走向在香港引發一定的情緒反彈，兩邊滋生更多「仇恨語言」，一些內地網民將怨氣放大至整個港人群體，而港人則將矛盾焦點轉移到北京，將仇恨發洩到國家、內地人和國旗上，彼此誤解都在加深。

內地曾有「港粉」群體

對於「中港矛盾」，陳冠中認為，早年內地是有「港粉」群體存在的，其中多數是自小受香港文化影響的廣東民眾，他們日夜收看TVB，甚至連央視都不看。在那時，內地許多人即使未去到「熱愛」香港，但至少未對香港產生消極、負面的想法。

自由行開放之後，很多內地人懷着好感來香港旅行，成為他們人生第一次出境遊，那是一種很美好的景象。然而當時就有香港人因為遊客人數膨脹造成的不便，對內地客態度欠缺友善和包容，他當時就指出，港人應將這類問題向港區政協、人大代表反映，來尋求控制旅客數目等對策，而非撕裂兩地間民眾的感情，破壞內地人對於香港的美好印象。

內地來港自由行開放後，曾因遊客人數膨脹而引發港人怨言。（資料圖片）

兩地非「你死我活」

近年來兩地輿論頗有針鋒相對的態勢，互相爭論「香港靠內地」、「內地靠香港」等說法。陳冠中指，兩地並非「你死我活」、相互替代的關係，而是應該理性共生共存，若沒有對方反而是很大傷害，「香港如果沒有與內地合作，經濟一定也會出問題」，就如同內地傳媒曾炒作「斷水論」，認為應中斷對香港的供水來遏止示威抗議，他就反問「難道政府和建制派不喝水嗎？」蔬菜供應方面亦然，香港絕非「沒有內地蔬菜就不行」，但從外國進口會相對貴一點，「有內地蔬菜為何不利用呢？這是互利雙贏的事。」至於「內地靠香港」，一樣是言過其實的說法。

他亦不認為香港正在被邊緣化、走下坡路，因為香港之於中國一直以來都是處於非中心地位，而至今仍是富庶的，「如果按照同樣的邏輯，東北、武漢不亦是『走下坡』了嗎？」

倡建構文化上的大灣區

談及「香港人」的身份建構，他指是自六七暴動以後才逐漸形成，「殖民時期持英國發的護照，去英國還是要排外國人通道」，不認同內地輿論所謂港人存在「戀英」、「戀殖」情結，認為港人反而更多地受到美國文化的影響，且回歸前、2008年北京奧運時，港人的愛國情緒都高漲。他繼而指出，自己支持大灣區，但更應重視建構「文化上的大灣區」，而非以經濟主導。

近月示威愈演愈烈，陳冠中認為，或已到需由北京主動出招解決的地步。（資料圖片）

事態或需北京主導解決 深層次改革不可缺

《香港01》記者問及對於近月不斷上升的暴力行動有何看法時，陳冠中指出，他反對一切形式的暴力，認為無論是示威者的激進行為，或警方採用過份武力，都不應獲得認同，又指人身傷害是比破壞公物等其他暴力行為更不可接受。

陳冠中認為，香港的風波愈演愈烈，各方都想要停下來，但卻都束手無策，因為港府、示威者僵持不下。平息事態的方法，或只剩下北京主動突破，「唯一能夠做事的是北京，北京需要提出解決問題的新想法，事情就會起變化」。

內地輿論自風波伊始就認定是由經濟、民生問題造成。但陳冠中說，香港如今的局面並非地產霸權直接引致，不過這的確是深層次原因，政府政策勢必要重新檢討。他向01記者表示，政府一方面要傾聽政治訴求，另一方面亦必須改革深層次矛盾，經濟民生問題始終要解決。

不過他亦指出，放眼全國，香港如今的政經地位早已不再舉足輕重，抗爭亦無法影響到內地局勢，不足以讓中央「放下面子」，因此北京是有可能不主動出手，放任事態維持更長時間。