【觀察】《衰仔樂園》諷內地的聲明　其實道出了美國心底的痛

這幾日除了內地的網站之外，美國、台灣的網民都瘋狂流行著美國卡通《衰仔樂園》（South Park，內地譯《南方公園》、台灣譯《南方四賤客》）的某一集內容，在該集內容中諷刺了許多關於中國的現象，比如美國企業為了去內地賺錢、電影自我審查，比如中國有勞改營關押政治犯等等。 很迅速的，內地網站也基本下架了《衰仔樂園》這一卡通，而出品《衰仔樂園》的公司隨即再發了一則聲明諷刺中國政府。

「就像NBA一樣，我們歡迎中國審查我們的家和我們的心，我們超愛錢遠勝過自由民主，習近平也長得不像小熊維尼。請在本周三晚間10點準時收看我們的第300集『偉大的中國共產黨萬歲！希望你們今年秋天高粱大豐收！』我們現在和好了吧，中國？」 《衰仔樂園》官方

對此，台灣及美國媒體的報道著重於「這部諷刺共產黨的卡通被禁」，但其實該集不完全只有諷刺中共和一些「中國特色現象」，更有對美國大企業的批評，以及很深沉的美國社會焦慮。

該集有一個重要內容是，有美國大企業邀請主角們拍一部紀錄片，主角們答應了後才發現，大企業為了電影能賣到中國大陸，各種內容審查，主角們後來痛苦地表示「現在中國簡直取代了美國電影協會（MPAA）」。

還有一個橋段是，在飛往中國的飛機上，出現了許多美國電影的重要角色：雷神索爾、鋼鐵俠、迪士尼人物等等......其中一個主角在飛機上大吼，「拜託，現在還有誰不想賺中國的錢？」

（South Park Studio 網站截圖）

今天先不論中共的審查制度如何、外界對此的觀感，單看這集「被中國禁」的卡通，除了看到中共之外、更看到了美國人民（不論平民或所謂菁英）的焦慮。中國崛起、成為世界第二大經濟體，美國資本不可避免地被裹挾其中。而十年前的多數美國人民，恐怕不太會有人把「中國的輿情」放在眼中。

現在不一樣了。美國人開始意識到這點，這點也確實讓他們難受。

近期許多「抵制事件」，都是年輕的九零年代以後的內地網民發起的，到底是這些年輕人影響中共、還是中共影響這些年輕人、抑或是時代與中共都影響著這些人？這個沒有標準答案。這批年輕人出生於經濟崛起的中國，他們不同於八零後、七零後的「傳統中國人」，他們是真正地將「西方」與「中國」畫上等號、平行看待的一代。

現在的中美關係與十年前的情況完全不同。（Reuters）

而當這些年輕人開始主宰輿論場，開始成為新一代中國輿論的代表，情況，將不同於過去十年。世界有「美國（或西方）標準」，他們自然而然地認為該有一套「中國標準」──尤其是這些在華企業。

而美國企業、美國社會，恐怕是最近幾年才意識到，何謂「中國崛起」。當這個體制與歐美價值觀不相符的國家真的起來了；當連美國自豪的Disney、Marvel這樣的「文化代表」，都得應對這種崛起、稍微關照一下中國的民意。大不了企業別去中國賺錢？抱歉，這說法不過是「網民之言」。

美國社會看在眼裡，又是怎樣一種感覺？

若說，中國正在學習融入世界、學習如何成為軟硬實力皆備的強國，內地年輕一代也正在學習，如何認識自己的國家、又如何看待自己國家與世界的關係。那麼，美國年輕一代，同樣在學習，如何應對這個已經不同於他們父母輩的時代。

+ 4 + 3 + 2

這集的《衰仔樂園》，徹底地展現了這樣的焦慮。

他們知道企業不可能不去中國掙錢，他們知道中國的規則或多或少已經開始影響美國，他們也不期望中共會「倒」，他們也知曉未來的世界註定有兩套系統。

他們諷刺、不滿，也無奈。這就是未來中美關係的小縮影。

而中國大陸，又如何去應對西方世界對於中國的疑心、無奈、不滿？又如何在堅守立場的同時學著包容，那是另一門學問了。