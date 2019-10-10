官媒稱西北正變暖變濕　國家氣候中心：數據明顯但還需論證

寒冷、干旱是中國西北地區留給人們的普遍印象，但官媒《新華社》日前報道稱，科學研究表明，西北正出現變暖變濕的新趨勢。 對此，國家氣候中心學者周兵指出，從氣候監測數據來看，西北地區濕度增加較為明顯，例如新疆南部等地區降水量增加較為明顯，另外在全球變暖的大背景下，西北地區的氣溫升高也較為明顯，但氣候格局是否已經發生改變，還需要多種方法作進一步論證分析，現在下結論為時尚早。

寒冷、干旱是中國西北地區留給人們的普遍印象。圖為新疆阿勒泰地區的白哈巴村。（視覺中國）

《新華社》報道指，從陝西、甘肅、寧夏、青海等省份的氣象部門了解到，1961年以來西北呈升溫趨勢，大部降水增多。2000年後暖濕化更為顯著。中科院等機構的研究顯示，降水增多在西北的中西部地區尤為顯著，如新疆大部、祁連山區、河西走廊及青藏高原。此外，西北大部出現冰川融水量增加、河流徑流量增加、湖泊水位上升等現象。戈壁長草、旱地防汛等另類現象亦開始在西北地區出現。

報道又指，近年來，增多的降水加速了西北增綠、減少了農作物生長季旱情。蔬菜、水果等經濟作物適種區正向北、向高海拔地區移動。中科院的一份研究報告認為，全球變暖驅動水循環加劇，可能是西北氣候暖濕化的根本原因。

中國氣象局周三（9日）召開例行發布會，國家氣候中心學者周兵出席。（澎湃新聞）

中國氣象局周三（9日）召開例行發布會，周兵（國家氣候中心氣候服務室首席）答詢表示，從氣候監測數據來看，西北地區濕度增加較為明顯，例如新疆南部等地區降水量增加較為明顯，另外在全球變暖的大背景下，西北地區的氣溫升高也較為明顯，但氣候格局是否已經發生改變，現在下結論為時尚早。

他說，對於氣候的研究，3年、5年甚至10年的尺度還不夠。從目前監測結果來看，西北地區濕度增加、植被好轉是事實，但下定論還需要多種方法作進一步論證分析。目前國家氣候中心正對西北地區氣候變化情況進一步分析，相關進展會適時主動發布。

（新華社、澎湃新聞）