在NBA，沒人敢請黑人吃西瓜

作者：遠方青木

2013年夏天，NBA球星閃電俠韋恩·華迪（大陸譯「韋德」）在邁亞密熱火奪得總冠軍。

當年7月，華迪帶著女友來中國參加商業活動，順便度假。

晚上，中國主辦方帶華迪及其女友前往KTV唱歌，按中國KTV的慣例，工作人員給上了個果盤。

正值盛夏，果盤裡當然會有西瓜，這是中國的國民水果。

閃電俠韋恩·華迪。（網絡圖片）

正在唱歌的華迪，看到果盤後，臉色馬上就變得很難看，華迪的其他友人也紛紛放下了話筒，整個KTV，氣氛突然變得非常尷尬。

中國商業夥伴察覺到了不對勁，上前詢問緣由，才知道在美國，請黑人吃西瓜是一種侮辱行為。

中國主辦方立刻向華迪道歉，聲明這是無意行為，經過安撫，才讓華迪平復好情緒。

美國人，也很喜歡吃西瓜，但是僅限於白人，請美國黑人吃西瓜，在美國文化中，有特殊的含義。

在南北戰爭前，美國的南方以農業為主，白人農場主畜養大量的黑奴。

西瓜在美國常與對黑人的歧視相聯繫。（網絡圖片）

當時美國的南方，最主要的農業產出，就是棉花與西瓜。如果白人奴隸主覺得黑人幹得好，在他們休息的時候，會獎勵他們吃一些西瓜。

在南北戰爭結束後，是剛剛被解放後的黑人，沒有受過任何教育，也沒有什麼生存技能，只會種植棉花和西瓜，於是大量的黑人選擇了老本行，那就是靠種西瓜為生。

而當時的南方白人群體，極其歧視黑人，「黑人愛吃西瓜」成了白人群體嘲諷黑人的口頭禪，並製作了大量的漫畫和宣傳圖文來詆毀黑人，這句口頭禪，就成了智商低、容易自滿、懶惰、滿嘴跑火車等負面形象的集合體。

其效果，大概類似漢語文化中的豬，在漢語文化中，你用牛來形容別人，是誇人，用豬來形容別人，是罵人。

這就是文化背景差異。

10月5日，NBA火箭隊總經理莫利發了一條Twitter，大意是「為自由而戰鬥，和香港站在一起」，用心之惡毒明顯，昭然欲揭。

這句明顯顛倒黑白，干涉中國內政的話，立刻引發了中國人民的強烈抵觸和反彈，火箭隊相關比賽，在中國被禁播。

面對中國人民的抵制，10月8日，NBA總裁施華表示，自己支持莫利，支持言論自由。 將這句話的責任，甩給了言論自由。

NBA總裁施華早前表示，支持莫利言論自由。（網絡圖片）

但是美國從來沒有真正的言論自由，NBA更加沒有言論自由。2014年，NBA快船隊老闆史杜寧和女友的聊天錄音被曝光，在錄音中，史杜寧讓女友離黑人遠點，不要把和黑人的合影掛在互聯網上。

按理說，這是史杜寧的言論自由，種族歧視可以被譴責，但是並不違法。不過，NBA總裁施華，對史杜寧處以NBA章程裡的最高罰款金額250萬美元，並終身禁止史杜寧踏入NBA的球館。同時，施華還強迫史杜寧以20億美元的低價，把快船隊出售給現在的老闆。任何人都有言論自由的權利，只要你願意承擔自己言論的相關後果即可。

很顯然，在施華的心裡，快船隊老闆發表歧視黑人的言論，就必須承擔最嚴厲的後果，而莫利發表分裂香港的言論，不需要承擔任何後果。

這叫言論自由嗎？這叫雙標。

中國人的文化歷史背景是什麼？中國人的文化背景就是被西方列強近百年的侵略和殖民，中國人對分裂國土異常敏感，尤其是西方列強插手中國的國土問題。

連清政府都知道丟了香港沒臉見祖宗，何況今天的新中國。

什麼時候NBA可以對歧視黑人這個問題暢所欲言，各抒己見，能大大方方請黑人吃西瓜，什麼時候再來和中國人談言論自由。