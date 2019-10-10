金融系統高管密集出任「金融副省長」　或成中共人事標配

近來，「金融副省長」正在成為中共政壇的一個普遍現象，而中國五大國有銀行高管也成為中共政壇人事佈局的新選擇。 據「21經濟網」報道，據不完全統計，目前中國已有15名「金融副省長」，他們從一行兩會、五大國有銀行和政策性銀行金融系統高管直接轉任省級政府副職。

據悉，僅9月份，就有光大銀行前行長葛海蛟、中國人民銀行前貨幣政策司司長李波、交通銀行前副行長吳偉、工商銀行前副行長譚炯4位金融系統高管分別履新河北省、重慶市、山西省、貴州省政府副省長（副市長）。

他們平均年齡在50歲左右，擁有博士學歷，在金融系統擁有至少10年以上，甚至20餘年的工作履歷。

至此，中國34個省級行政區中，已有15個配備了「金融副省長」，佔比接近一半。

中國國有銀行「副行長」轉任「金融副省長」被認為是中共推行金融改革與監管的人事籌備，也被認為是對金融領域增加地方從政經驗的鍛鍊，或也有為防範中國金融領域風險的準備。

近年，中國地方政府財政收支缺口擴大，地方政府PPP項目批量下馬，P2P網貸平台集中「爆雷」等事件頻出。在中共將防範金融風險作為三大攻堅戰之一去集中整治之時，在地方領導班子中安排擁有金融背景的官員體現中共在解決地方經濟發展及維護監管當地金融安全的人事思路。

在中國經濟下行壓力加大、民營企業需要扶持以及正在進行的金融改革背景之下，中共通過金融領域與行政領域的人事流動來解決當前的金融問題效果仍需觀察。