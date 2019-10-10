【打虎】大搞權色錢色交易　四川原副省長彭宇行遭斷崖降級

據中央紀委國家監委消息，日前，經中共中央批准，中央紀委國家監委對四川省政府原黨組成員、副省長彭宇行嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

中央紀委國家監委指，彭宇行違反中央八項規定精神，違反規定拆分團組出國並借機旅遊，違規組織、參加用公款支付的宴請和住宿接待，接受可能影響公正執行公務的宴請，超標準乘坐交通工具；以權謀私，收受他人財物，侵吞公共財物；違規干預項目立項評審活動；道德敗壞，追求低級趣味，大搞權色、錢色交易。

中央紀委國家監委指，彭宇行的行為已違反黨的紀律並構成職務違法，且在黨的十八大後不收斂、不收手，應予嚴肅處理。同時，鑒於彭宇行能夠如實交代違紀違法問題且部分問題組織之前不掌握，積極上交違紀違法所得，認錯悔錯態度較好，可予從輕、減輕處理。

最終，中紀委決定給予彭宇行開除黨籍處分；由國家監委給予其政務撤職處分，降為四級調研員；免去其第十一屆四川省委委員職務；終止其黨的十九大代表、四川省第十一次党代會代表資格；收繳其違紀違法所得。

傳彭宇行（右二）落馬與國安問題有關。（資料圖片）

彭宇行在2019年4月28日落馬。資料顯示，彭宇行是四川本土官員，落馬前職務是四川副省長、黨組成員，省委軍民融合發展委員會辦公室第一副主任，他還曾任四川綿陽市委書記。

彭宇行分管工業經濟、國防科工等工作，網傳其落馬涉及國安問題，甚至指他被境外情報機構策反。《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」4月29日發表的一篇談及間諜問題的文章，當中指出中國近年確實發現「省部級高官淪為敵方間諜」的案例，外界認為疑暗指彭宇行確實因為間諜行為落馬。

但在官方的此次通報中，並未提及彭宇行上述相關問題。