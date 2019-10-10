時隔5個月再履新　湖北政法委書記羅永綱出任澳門中聯辦副主任

中央港澳事務高層再有調整。曾長期任職內蒙古的羅永綱，在擔任湖北省委常委、政法委書記僅5個月後，出任澳門中聯辦副主任。

國務院10日公布任免國家工作人員，任命羅永綱為澳門中聯辦副主任，同時免去孫達的澳門中聯辦副主任職務，改任國家中醫藥管理局副局長（保留副部長級待遇）。

目前，澳門中聯辦領導層維持「1正4副」。（截圖）

目前，澳門中聯辦領導層維持「1正4副」，包括主任傅自應，4名「60後」副主任張榮順、姚堅、薛曉峰、羅永綱，現年53歲的羅永綱（1966年9月生）是其中最年輕者。

值得一提的是，羅永綱此前並無粵港澳事務或外經貿任職經歷。在現任澳門中聯辦領導中，傅自應、姚堅以往長期任職商務部，前者曾任商務部國際貿易談判代表等，後者曾任商務部新聞發言人等；張榮順長期在國務院、全國人大從事港澳事務管理工作；薛曉峰是媒體出身，曾任廣州日報報業集團總編輯、廣東省中山市委書記等。

公開資料顯示，羅永綱是山西朔州人，在內蒙古學習、工作近35年，曾在巴彥淖爾、鄂爾多斯、通遼等地任職。2016年11月內蒙古黨委換屆時，時年50歲的羅永綱新當選為常委，後改任黨委秘書長。期間，羅永綱曾兼任自治區政法委書記（2018年10月至2019年4月）。

2019年4月，羅永綱仕途中首次跨省份交流，出任湖北省委常委、政法委書記，接班王祥喜轉任中國能源集團董事長後的空缺，至今短短5個月即再度南下澳門履新。

據了解，其他主管港澳事務機構領導層，近期亦有調整。9月底，國務院港澳辦官網更新顯示，該辦綜合司司長向斌已任該辦黨組成員。同時，香港中聯辦官網更新顯示，此前排名第四的副主任陳冬成為排名第一的副主任，排名僅次於主任王志民。