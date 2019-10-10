退役軍人事務部高層擴容　原吉林省副省長朱天舒任副部長

中國退役軍人事務部領導層進行了成立後的首次調整。中國政府網今天（10日）發佈人事消息稱，國務院任命朱天舒為退役軍人事務部副部長。這意味着成立不到兩年的退役軍人事務部迎來第三位副部長。

51歲的朱天舒（1968年5月生）此前是吉林省最年輕的副省長。他早年在家鄉江蘇宿遷的基層工作，1992年轉入吉林省吉林市的解放軍第五七○四工廠；1998年轉崗黨政職務，歷任吉林市市長助理、副市長、市委常委。

2010年擔任任吉林市委常委期間，朱天舒曾以吉林省援疆幹部總領隊的身份帶隊援疆，任阿勒泰地委副書記。4年後，他回到吉林，升任中朝羅先經濟貿易合作區領導小組辦公室主任（正廳級），兼吉林省經濟技術合作局副局長、黨組成員，2016年任吉林省工業和信息化廳廳長。

退役軍人事務部領導層擴充至「一正三副」。（吉林省工業和信息化廳官網）

2018年1月吉林省政府換屆中，朱天舒新當選為副省長。他協助省長分管負責工信、商務、外事（港澳事務）、國有資產監管、貿易促進、台灣事務，協助常務副省長分管負責應急管理工作。

2019年9月25日，吉林省人大常委會會議表決通過，決定接受朱天舒因工作變動辭去副省長職務的請求。

值得一提的是，朱天舒還是一名經濟學碩士，目前退役軍人事務部另外兩位副部長分別為法學博士錢鋒和擁有少將軍銜的方永祥，部長是法學博士孫紹騁。

隨着朱天舒履新，退役軍人事務部領導層擴充至「一正三副」、一名紀檢監察組長。五人全部是「60後」，其中副部長方永祥、朱天舒以及紀檢監察組長林國耀均為「65後」，1968年5月出生的朱天舒是領導層中最年輕者。