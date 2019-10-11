雄安建設被疑緩慢　韓正攜習近平指示現場督戰

中共總書記習近平拍板的「千年大計、國家大事」之城雄安新區建設再獲輿論聚焦。繼9月初多位中央大員到訪後，排名第七的中共政治局常委、國家副總理韓正於10月9日現身雄安新區實地「督戰」。

新華社通稿指，韓正在雄安新區調研並召開新區規劃建設現場辦公會，傳達學習習近平重要講話和指示精神，聽取新區規劃建設進展情況匯報，研究部署下一階段重點工作。

韓正在雄縣昝崗鎮佐各莊村考察徵遷安置工作。（新華社）

在雄安新區，韓正先後視察京雄城際鐵路雄安站、容城縣容西混凝土攪拌站和容東片區，以及雄縣温泉城碼頭。韓正指，2019年是新區從以規劃為中心向以建設為中心的轉換年，新區建設起步良好、進展順利，值得充分肯定。

韓正要求，下一步，新區建設要「深入貫徹習近平重要講話和指示精神」，把握北京非首度功能疏解集中承載地發展定位，服務京津冀協同發展國家戰略，要以更大力度支持政策，引導教育、衛生等資源落地，加強硬件建設和提升智能化水平。

最後，韓正強調，建設新區是千年大計、國家大事，必須堅持高質量高標準，紮紮實實推進，堅決維護新區規劃的嚴肅性、權威性，把高水平規劃嚴格執行到位。優先推進治理環境保護和治理，堅定以水定城。逐步賦予新區省級經濟社會管理權限。吸引各類人才投身新區建設。

韓正（左一）曾在今年初陪同習近平（右）視察雄安新區。（新華社）

值得注意的是，韓正此行是近一個月以來第五位中央大員「南下」雄安新區。9月2日至5日，中國人大常委會副委員長艾力更•依明巴海（副國級）、中國國家副總理孫春蘭（副國級）、中國司法部部長傅政華（正部級）先後赴新區視察。9月9日至11日，中共政治局常委、中紀委書記趙樂際（正國級）赴雄安調研反腐。

多維新聞此前曾指，在外部質疑新區建設緩慢的聲音一直存在的背景下，上述大員視察前後，雄安新區便出現動靜，包括雄安高速鐵路公司成立，北京大學牽頭籌建雄安大學相關學院等，讓中央大員們的雄安之行多少蒙上一層「督促」色彩。

至於何種因素導致這一情況的發生，多維稱，有技術原因，但也有人為因素。其中，雄安新區雖是中共頂層設計，但河北承擔建設主體責任，後者能否對習近平雄安藍圖有精準把握與領悟，能否極大方便調動統籌資源都是影響新區進展的重要因素。從這看來，雄安官場的確承受許多無形壓力。