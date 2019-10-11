【莫利事件】中美政治正確的碰撞與意識形態的傲慢

NBA火箭隊總經理莫利發表涉港政治言論事件愈演愈烈，已經成為中美兩國社會的公共事件。但事件的焦點似乎已經脱離了事件本源。這一切都跟NBA總裁施華的表態相關。

在中國擁有龐大粉絲群體的美國NBA球隊火箭隊經理的涉港言論——Fight for freedom，Stand with Hongkong（為自由而戰，和香港站在一起），在中國民族主義情緒高漲的時候——正在發生的中美貿易戰以及香港政治風波，以及中國國慶70周年的慶祝活動，讓中國社會的愛國主義熱情和民族主義情緒高漲，引發中國社會的激烈反應。

火箭隊總經理莫利的涉港言論，在中美輿論場引發了軒然大波。（VCG）

NBA現任總裁施華隨後的表態，不但沒有因為莫利——NBA聯盟中的重要的從業者，發表言論而道歉，還發聲明表態支持，並把莫利的話上升的「言論自由」的高度，上升到NBA乃至美國價值觀的高度，讓事態變得更為複雜化。

「政治正確」與「雙標」

如果說莫利的言論還還僅僅限於，體育是否應該沾染政治，莫利的言論是否觸犯了中國國家主權的範疇。那麼，施華的言論，則讓原本簡單的就事論事，變成了意識形態和價值觀的對立，變成了美國的政治正確和中國的政治正確之間的爭鋒。

美國人堅信「言論自由」是他們核心價值觀之一，沒有問題。但言論自由也是有邊界的，在NBA也是如此，比如，當年快船隊老闆因為私下發表「種族歧視」的言論，就被終身禁賽，最後不得不賣掉了球隊。這是美國的政治正確。

2017年12月，NBA官網的國家和地區名單裏，列了巴勒斯坦，用的措辭是「occupied Palestine territories（巴勒斯坦被佔領土）」。這立即引起了一場軒然大波，以色列體育部長高調給NBA總裁施華寫信。NBA拿掉了Occupied，變成了「Palestine territories（巴勒斯坦地區）」，並道了歉。

假設，今天莫利的言論觸犯的是美國的政治禁忌，那麼可能早就被炒了魷魚。問題在於，當莫利觸犯的不是美國的政治禁忌，而是中國的國家主權的時候，以施華為典型的美國人，就會認為這是「言論自由」範疇。這在中國看來是「雙標」，莫利發表言論的行為，顯然與「言論自由」無關。

「任何人都有言論自由的權利，只要你願意承擔自己言論的相關後果即可。很顯然，在施華的心裏，快船隊老闆發表歧視黑人的言論，就必須承擔最嚴厲的後果，而莫利發表『分裂香港』的言論，不需要承擔任何後果。這叫言論自由嗎？這叫雙標。 」這是中國媒體對於施華言論的評價。

NBA總裁施華的表態，讓整個事態發生了質的變化。（VCG）

莫利或者施華們可能不知道，或者根本不屑於知道，他們所謂「言論自由」下的言論，對於中國人意味着什麼？這也是為什麼他們不明白中國社會激烈反應的原因。因為他們認為，他們堅信的言論自由，對於其他國家來說沒有邊界，沒有禁忌，更沒有紅線。但顯然，他們也可能會因為自己傲慢付出代價。

正如NBA網隊華裔老闆蔡崇信在致NBA所有球迷的公開信所言：

人們自由發表觀點有什麼問題？這是美國文化的自然價值，NBA同樣也有開放的價值觀，允許球員和其他人在平台上發表自己的看法，但問題是，那些特定的話題，在某些特定的國家、特定的社會和特定的族群就是地雷區。 支持中國領土的分離主義運動就是踩到地雷了，這不僅是對中國政府如此，對中國人民同樣是如此，西方的新聞媒體對於中國的批判經常誤解並且忽略，那就是在14億中國人、中國領土的完整和國家主權的問題上，這個問題是無法討價還價的。

如果說種族問題是美國文化的雷區，那麼涉及國家主權的問題，就是中國文化的雷區。對於中國人而言，莫利的言論是對中國國家主權的挑戰，不屬於言論自由的範疇。這也是為什麼中國社會激烈反應的原因。

中美需要彼此相互適應

施華，或者說NBA真的認同莫利的涉港言論嗎？無從得知。顯然，與他們而言，無論莫利的言論是否妥當，都應該支持。但問題恰恰在於，當莫利的言論傷害其他國家核心價值和民族感情的時候，他們並沒有意識到自己的行為並不妥當，依然用「言論自由」搪塞，這無疑是一種意識形態上的傲慢。

這種意識形態上的傲慢，同樣體現在正在經歷貿易戰的中美的政治層面。中美之間需要重新定義和認識彼此，更需要彼此相互適應，這是中美之間當前最大的現實。這裏不僅中國需要美國適應為確保世界老大地位不動搖的所作所為，美國也需要適應中國崛起中的利益底線和訴求表達。

中美貿易戰的持續大背景下，中美關係的全新格局正在形成——這一格局是中美，以及中美兩國領導人，不斷重新認識彼此，不斷利益權衡之後的必然。這一格局不是穩定的結構，會不斷的在天平兩端上下起伏，甚至可能會因為微小的分歧而產生波動，但總體不會破裂並走向全面對抗，這是一種微妙的平衡。

很多人原意用「鬥而不破」來形容中美關係的新格局，但總的來說「鬥」並不是全部，中美兩個超級大國依然彼此需要，這種相互間的聯繫甚至是無法割裂的，對於中美來說，遠遠還沒有達到必須要決裂的地步，而且這個時間會延續很長。

在上海舉行的NBA中國賽並未取消，讓人看到了緩和的餘地。（AP）

一方面，是因為美國沒法讓體量龐大和國力強盛的中國屈服。60多年前朝鮮戰爭時不能，60多年後中國已經成為全球第二大經濟體的今天更加不能。另一方面，也是因為中國不結盟、不稱霸的國策和外交路線。中國的崛起，必然挑戰美國的全球老大地位，但這種挑戰短時間內，甚至很長時間內，並不會讓美國達到非決一死戰不可的境地。

普遍認為，中美之間的爭鋒，註定會長期化、複雜化，打打停停、停停打打將會成為常態，而且彼此間的矛盾不時可能重新激化。今天的中國，和今天的美國，都不再是之前的那個中國和美國。不僅美國需要適應崛起中的中國，中國也需要是適應面對中國崛起存在不適應感，和因此做出反應的美國。這一適應過程會很長。當然，也會涉及到方方面面。

回到莫利事件，因為莫利的涉港不當言論，切斷中國和NBA的商業合作，這對於雙方來說都是巨大的損失。無論是NBA聯盟，還是NBA的從業者，都應該恪守「體育不涉政治」基本準則。既然選擇了中國市場，既然選擇了彼此合作，那麼理解並尊重中國的核心價值和正當訴求，也是應有之義。

當然，另一種意識形態的傲慢，也存在於今天的中國輿論場之中，「吃飯砸鍋」說是中國輿論場的「常客」，這讓中國社會很難出現不同的聲音。對於中國社會而言，完全沒必要過分的「喊打喊殺」，甚至於強迫表態站隊，這同樣值得警惕。從目前來看，還沒有到完全脱鈎的地步，在上海進行的NBA中國賽雖然不再高調宣傳，但並沒有取消，保留了緩和的餘地，也算是「不幸中的萬幸」。