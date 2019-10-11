《環時》評蔡英文「雙十講話」：製造恐慌情緒騙取選票

在昨天（10日）台灣「雙十」慶典上，蔡英文在總統府前發表講話指出，一旦接受「一國兩制」，中華民國就沒有生存的空間；她又提出，要捍衛國家主權、強化經濟實力、積極走向世界。 對此，大陸官媒《環球時報》社評稱，蔡英文講話「險惡又滑稽」，表示台灣當局如果不改弦更張，就不會有國際空間，而經濟狀況以後也只會更糟糕。

社評稱，蔡英文想通過製造恐慌情緒、激化兩岸對立，以騙取選票；她對「一國兩制」強烈排斥，對「台獨」衝動欲蓋彌彰。社評說，蔡英文說「不挑釁、不冒進」，這反映出其戰戰兢兢的內心，整個講話在台灣政治經濟現狀及兩岸態勢的映照下，既暴露險惡用心，又顯得十分滑稽。

蔡英文10日表示，一旦接受「一國兩制」，中華民國就沒有生存的空間。（網絡圖片）

社評指，台灣是中國不可分割的一部分，蔡英文上台以來台灣丟了7個邦交國，不久就歸零；台灣「主權」不過是皇帝的新衣，本來就子虛烏有，又何談捍衛？

社評又說，台當局「瞎折騰」，蔡英文在任期間，兩岸關係急劇惡化，台灣旅遊業和農產品出口遭受直接重創，兩岸關係不好，台灣經濟就好不了，台當局不改弦更張的話，台灣經濟還有更糟糕的時候。

社評又說，蔡英文不接受「九二共識」，國際社會不會有台灣的容身之處，只能派幾個代表不請自去地在場外「蹭會」。

社評指，蔡英文去年「雙十講話」對美國和西方國家大獻殷勤，今年卻幾乎沒提，蔡英文此前想和美國綁得更緊以挾洋自重，但一年過去，台灣島內沒有因此得到任何好處，反而對做美國戰略棋子的高風險日益產生警覺。

社評最後說，不知蔡英文在觀看了大陸剛舉行的國慶閱兵後作何感想，和如此強大的力量和堅定的意志對撞，後果是什麼其實一目了然。