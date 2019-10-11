【非洲豬瘟】確保活豬產量豬肉供應　紀檢監督農業農村部有否履責

內地受非洲豬瘟疫情影響，活豬產量急跌，豬肉供應緊張，價格持續上升。為此，駐農業農村部紀檢監察組已制定工作方案，結合防控監督工作，將農業農村部活豬穩產保供履責情況作為監督重點，點對點跟進監督，確保監督工作有力有效。

據中紀委國家監委網站消息，駐農業農村部紀檢監察組明確從活豬穩產保供工作的組織實施、具體落實、工作作風等方面進行監督，爭取全程參與，及時掌握信息和發現問題。

內地受非洲豬瘟疫情影響，活豬產量急跌，豬肉供應緊張，價格持續上升。（視覺中國）

駐農業農村部紀檢監察組有調配人員力量，快速建立監督機制，已成立由組長牽頭、分管副組長負責，二室具體落實的監督檢查機制。其中二室負責日常監督，及時與農業農村部保持聯系，參加相關會議，掌握工作動態；適當參與現場檢查，督促相關司局正確履行職責、積極開展工作；及時處置相關信訪舉報問題線索，重要情況及時向中央紀委國家監委請示匯報。

此外，駐農業農村部紀檢監察組將堅持多措並舉，及時傳導監督壓力。例如在農業農村部黨組召開的通氣會上，明確將活豬穩產保供作為監督重點，向部黨組傳遞了監督壓力；在生態環境部與農業農村部聯合召開的會議上寫明意見，要求以高度為民情懷關心穩定活豬生產和保障豬肉市場供應，認真貫徹落實，突出政治監督。

（中紀委國家監委）