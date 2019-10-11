【NBA】內地抵制氣氛趨緩　胡錫進：無意一刀兩斷，愛國也要克制

NBA侯斯頓火箭隊總經理莫利（Daryl Morey）的涉港言論在中國引發軒然大波，遭到官方和民間一致抵制，廣告贊助商亦紛紛取消合作關係。但在週四（10日）舉行的NBA季前賽上海站比賽中，場館內依然座無虛席，氣氛熱烈。 比賽結束後，有消息指，中國官方正試圖降溫，不想再炒作NBA事件。官媒《環球時報》總編胡錫進亦在微博表態稱「支持社會形成應對複雜局面的大的氣度」，又指「無意因為摩擦的現有程度就與NBA一刀兩斷」。

NBA季前賽上海站的比賽現場坐滿了觀眾。（Reuters）

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昨晚比賽結束後，胡錫進當晚11時隨即發文稱，NBA季前賽在上海如期舉行，「是中國社會整體上對這起事件態度的一部分，同樣是個有信息量的訊號」。胡錫進說，他支持中國公眾對莫利事件做出反應，也支持比賽如期舉行，因為自己一直主張「用複雜的方式應對的複雜局面」。

至今天（11日）下午近3時，胡錫進再次在微博發布文章談及NBA事件。他強調，中國社會裡有很多人既有立場，看重國家的尊嚴，也支持社會形成應對複雜局面的大的氣度。

我們反對NBA出現莫利那種不尊重中國公眾的表現，但我們無意因為摩擦的現有程度就與NBA一刀兩斷，我們依然認為包括NBA在內中美各種文化交流的建設性是主流。 胡錫進

胡錫進還說，他蔑視輿論場上有少數人對10日晚上那場球「借題發揮」，「他們嘲笑很多中國人對莫利最初言行以及肖華之後更照顧美國那頭表態所產生的天然不滿，這種嘲笑非常變態。那些人屁股坐歪了，經常坐到洋人的腿上對自己的同胞頤指氣使。他們的嘴臉真的讓老胡覺得噁心。」

胡錫進最後呼籲，在處理對外摩擦時保持理性，「愛國主義也要有在一些時候自我克制和管理的意識」。他還說，切不要把跟著西方最反華的輿論跑，幫西方輿論添油加醋，當成一種高貴。

（微博）