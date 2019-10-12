【中美貿易談判】人民日報：取消全部加徵關稅，讓貿易戰真正停止

10月10日至11日，新一輪中美經貿高級別磋商在華盛頓舉行。雙方取得實質性進展，討論了後續磋商安排，同意共同朝最終達成協議的方向努力。而特朗普更表示，兩國基本上已經達成了協議，非常接近結束貿易戰。 《人民日報》發表評論稱，朝著解決問題的方嚮往前走，順應民心民意，終究是有意義的；取消全部加徵關稅，讓貿易戰真正停止，以建設性行動為實現貿易平衡而努力，尋求共同利益的最大公約數，才能最終解決經貿問題。

評論說，中方維護國家核心利益和人民根本利益的立場不可撼動，絕無可能在任何原則問題上做交易，對中方蠻橫施壓是不可能解決問題的。

特朗普（右）再次在白宮會見劉鶴，被認為對貿易戰是好的迹象。（Getty）

評論指，貿易戰沒有贏家，應該竭盡可能做好共贏大文章，避免言戰促戰。評論稱，挑起和升級經貿摩擦，不僅無助於減少貿易逆差，而且負面影響遠超想像，美方表示「要與中國達成一個貿易協定，但必須是對美國有利的貿易協定」，可值得提醒的是，如果沒有互利前提，就不可能對美方真正有利。

評論引用世界經濟論壇最新公佈的《全球競爭力報告》顯示，美國從冠軍寶座跌落到第二位；而中國經濟穩健，中美經貿摩擦帶來的壓力不斷被消化。

評論說，中國願意持續朝著解決中美經貿問題的方嚮往前走，但結果還要取決於美方能否做到與中方相向而行，能否為磋商取得進展持續創造必要和充分的條件。評論指，矛盾無處不在，但話要好好說，分歧要妥善管控，堅持以平等和相互尊重為基礎。

評論最後說，當前國際社會的普遍期待中美達成協議，世界需要中美選擇彼此合作，為世界經濟注入正能量。