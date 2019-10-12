【逃犯條例】美心集團食肆屢遭破壞　伍淑清：商界不敢發聲很可悲

美心集團創辦人長女伍淑清，是香港各界婦女聯合協進會監察顧問，也是中華基金中學創辦人兼校監。她在發表反對示威活動等言論後，美心集團旗下食肆及特許經營品牌，均成為部分示威者針對的對象。 伍淑清近日接受內媒《北京日報》採訪，再次談到香港反修例示威活動。她認為，香港商界有很多朋友都不敢發聲，因為怕被打擊，「這是很可悲的」。

伍淑清接受《北京日報》採訪，談及香港反修例示威活動。（北京日報）

伍淑清：對網絡攻擊早有預料

雖然美心及伍淑清先後指出，她在美心並無擔任任何職位，但是美心仍被針對。對此，伍淑清在受訪時表示，一早就預料到會有這些網絡的攻擊。

她說，「去聯合國之前，因為中華基金中學反對學生罷課，就有一些網絡開始攻擊我和學校。去聯合國時，何超瓊主席的發言文字傳到網上，也招來了對何主席以及我本人的攻擊，甚至同時也將美心集團拉了進去。」

伍淑清指，美心是一個企業，養了幾萬個工人，後面有不同的股東。她再次強調，「我不是美心的股東，我也不是在美心工作，根本美心集團跟我是沒有關係的。」

但她認為，目前藏在網絡後面的那群人「別有用心」，就是想「從不同維度打擊香港企業」，計劃給香港的管理造成「白色恐怖」。

現在很多香港朋友為了保護自己不發聲，特別是你看我們商界，很多朋友有很大的企業都不敢發聲，因為怕被打擊，這是很可悲的。香港一些大的企業都不敢惹這些網絡，害怕這些網絡。如果將來繼續有這些「恐怖分子」和網絡暴力影響香港，人家也不來港投資了。外資企業也覺得香港不安全，也走了。事實上，我們已經看到這種情況。 伍淑清

伍淑清：要認識到自己是中國人

對於許多香港青年走上街頭的過激行為，伍淑清指，問題的關鍵在於部分香港青年的身份認同。她認為，香港教育界應著力培養青少年樹立國民身份認同，認識到自己是在香港生活的中國人。「如果孩子長大後只覺得自己是香港的，跟中國沒什麼關係，這就是最大的障礙。」

作為中華基金中學創辦人，伍淑清希望學校能給教育界做正面示範，「中華基金中學的校長很清楚，香港是一個特別行政區，進來讀書的學生要理解、認識自己的中國人身份。」她表示，國民教育是循序漸進、潛移默化的過程，「香港青年的教育問題，可能需要兩代人來共同解決。」