【禁蒙面法】《環時》：澳洲記者因協助馬蹄露遭起底滋擾

6日，香港多區出現反《禁止蒙面規例》示威活動，期間有持不同意見者「大戰」，藝人馬蹄露在旺角街頭遇襲，嘴角及頸上有血跡。 當時在事發現場還有一名澳洲「7 News」記者奧瓦迪亞（Robert Ovadia）。《環球時報》報道稱，奧瓦迪亞因幫助過馬蹄露而受到連日滋擾，奧瓦迪亞還稱媒體惡意剪輯影片誤導觀眾。

奧瓦迪亞在其Facebook上表示，自己從未見過將類似惡毒的虛假信息當作武器的事情。他表示馬蹄露日前被拳打腳踢、推倒在地甚至被玻璃瓶砸腦袋都是不爭的事實。

馬蹄露在旺角示威區血流披面受傷。（網上圖片）

奧瓦迪亞稱，媒體惡意剪輯視頻，使觀眾誤以為是馬蹄露先動手，讓她看起來像是一個「侵犯者」。

奧瓦迪亞說，自己還見過其他更殘忍的，有些人僅僅因為直言不諱就遭到攻擊。

他說，自己在馬蹄露遇襲事件中，原本只是一個想採訪她的記者，沒想到馬蹄露會請求他送她去警察局，當然也沒有預料到接下來幾天會發生什麼。

奧瓦迪亞附上了一段「7 News」7日發佈的視頻，報導了馬蹄露被示威者用玻璃瓶攻擊、毆打，導致頭破血流一事。

馬蹄露對著「7 News」的鏡頭說：「他們毀了香港，他們毀了所有公共設施，這是不對的……」

澳洲「7 News」記者奧瓦迪亞（Robert Ovadia）。（網絡圖片）

奧瓦迪亞表示，自己因為幫助馬蹄露而被貼上了「親中」的標籤。他被「起底」，甚至死亡威脅，還有消息告訴他，他成了「和平示威者」的目標。

他說，如果示威者真的要爭取民主權利，那麼應該遵守原則。

不過，他也表示自己收到了很多人发来的感谢信，稱感谢他们的公正报道，但这些人只在私下里这么做，因为他们说自己也不想成为憤怒暴徒（angry mob）的「牺牲品」。