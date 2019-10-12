【中美貿易戰】環球時報：談判結果好於預期，淡定看待目前進展

中美第13輪貿易談判結束，美國總統特朗普（Donald Trump）當地時間11日與到訪華盛頓的中國副總理劉鶴會面。特朗普表示，兩國基本上已經達成了協議，非常接近結束貿易戰。 官媒《環球時報》12日發表社評稱，中美貿易談判的結果「顯然好於人們的預期」，又稱兩個最終達成協議還有大量工作要做，中國要「淡定地看待目前進展」。

美中貿易官員在華盛頓的新一輪高級別談判已經結束。（AP）

環時：中美貿易談判形勢好

社評指出，在這次經貿磋商舉行之前，輿論一度不太看好磋商結果。美方在談判開始前對中方搞新的施壓行動，尤其引發了國際上一波悲觀分析。但談判結果顯然好於人們的預期，這是大形勢的邏輯發生作用的結果。

社評說，這次雙方進行了坦誠、高效、建設性的討論，在農業、知識產權保護、匯率、金融服務、擴大貿易合作、技術轉讓、爭端解決等領域取得實質性進展，還討論了後續磋商安排，「形勢是好的」。

社評又認為，就在每次兩國談判取得進展時，各自國內都會出現一些批評聲音，宣稱本國這一方「吃虧」甚至「投降」了。「這種聲音有一部分是幼稚的，還有一部分是出於政治等原因故意的『為批評而批評』。希望雙方都不會受到這種聲音的干擾，在接下來的一段時間裏加快談判，為最終達成協議鋪平道路。」

特朗普特別給了鏡頭一個特寫習近平來信的機會。（Reuters）

環時：取消全部加徵的關稅才能結束貿易戰

社評強調，結束貿易戰意味著取消全部加徵的關稅，「這是一個硬指標」。把關稅退回到半山腰，意味著貿易戰並未結束，只是緩和了。「只有雙方簽署全面經貿協議，包括美國農民在內的兩國生意夥伴才能夠做長期發展規劃，遠離動盪感。」

社評最後說，中美為達成最終協議還有大量工作要做，「未來仍有不確定性，中國還是要淡定地看待目前進展。」

（環球時報）